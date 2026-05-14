14 mayo, 2026

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Tula busca el Récord Guinness con la mayor concentración de personas portando la Cuera Tamaulipeca en un solo lugar.

La Cuera Tamaulipeca es el traje típico representativo de la identidad cultural del estado. El evento busca no solo romper el récord, sino posicionar a Tula como destino turístico a nivel nacional e internacional.
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TULA, TAMAULIPAS.- El Pueblo Mágico de Tula se prepara para intentar batir el Récord Guinness de la mayor cantidad de personas portando la Cuera Tamaulipeca en un solo lugar.

La convocatoria es abierta a hombres, mujeres, niñas, niños y adultos mayores. La Secretaría de Turismo de Tamaulipas lleva la organización del evento en coordinación con el municipio, con atención a cada detalle para asegurar el resultado.

La Cuera Tamaulipeca es el traje típico representativo de la identidad cultural del estado. El evento busca no solo romper el récord, sino posicionar a Tula como destino turístico a nivel nacional e internacional.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo, señaló que el objetivo es que la celebración fortalezca el sentido de identidad y mantenga vivas las tradiciones de la región.
Los detalles de la convocatoria están por confirmarse.

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