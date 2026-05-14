Tula busca el Récord Guinness con la mayor concentración de personas portando la Cuera Tamaulipeca en un solo lugar.

La Cuera Tamaulipeca es el traje típico representativo de la identidad cultural del estado. El evento busca no solo romper el récord, sino posicionar a Tula como destino turístico a nivel nacional e internacional.



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