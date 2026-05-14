Tula busca el Récord Guinness con la mayor concentración de personas portando la Cuera Tamaulipeca en un solo lugar.

TULA, TAMAULIPAS.- El Pueblo Mágico de Tula se prepara para intentar batir el Récord Guinness de la mayor cantidad de personas portando la Cuera Tamaulipeca en un solo lugar.
La convocatoria es abierta a hombres, mujeres, niñas, niños y adultos mayores. La Secretaría de Turismo de Tamaulipas lleva la organización del evento en coordinación con el municipio, con atención a cada detalle para asegurar el resultado.
La Cuera Tamaulipeca es el traje típico representativo de la identidad cultural del estado. El evento busca no solo romper el récord, sino posicionar a Tula como destino turístico a nivel nacional e internacional.
Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo, señaló que el objetivo es que la celebración fortalezca el sentido de identidad y mantenga vivas las tradiciones de la región.
Los detalles de la convocatoria están por confirmarse.