Vuelcan adultos mayores en libramiento de ‘Sanfer’

Tres personas resultaron con diversas heridas en este percance por lo que fueron hospitalizados de manera urgente

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Personal de emergencias del municipio de San Fernando auxilió a tres adultos mayores que resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que viajaban volcara sobre el libramiento.

El accidente ocurrió la tarde del miércoles a la altura del kilómetro 14, frente al restaurante “El Burgueño”.

Las autoridades identificaron a los lesionados como Teresita Torres, de 63 años; Tomasa Bernal, de 60, y Rodolfo Bañuelos, de 61. Todos presentaban diversas lesiones, por lo que fueron trasladados de inmediato a un centro hospitalario para recibir atención médica.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el accidente pudo haberse originado por la ponchadura de un neumático trasero. Esto provocó que el conductor perdiera el control y la dirección, saliera de la carpeta de rodamiento y diera varias volteretas.

La unidad, un automóvil Mitsubishi color blanco, quedó con los neumáticos hacia arriba.

Trascendió que Tomasa Bernal y Rodolfo Bañuelos, con domicilio en Tampico, habían viajado a Houston, Texas, para recoger a Teresita Torres, quien reside en esa ciudad.

El accidente se registró cuando los tres viajaban hacia Tampico. Elementos de las autoridades federales acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.