Whiskey en la SCJN

Grano de Arena/Juan Carlos López Aceves

“Mientras caminaba sobre las montañas de Cork y Kerry, vi al Capitán Farrell y su dinero que estaba contando”, dice la primera estrofa de una canción que interpretan dos bandas de rock famosas: la norteamericana METÁLLICA y la irlandesa THIN LIZZY.

Cada una con su propio sonido, más pesado el de METÁLLICA, interpretan “Whiskey in the jar”, una canción tradicional de Irlanda con un riff pegajoso de las guitarras de JAMES HETFIELD o de SCOTT GORHAM, según la banda que usted escuche.

Pues bien, el whiskey llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el Ministro HUGO AGUILAR ORTIZ, que no tiene finta de ser fanático de ninguna de las dos agrupaciones mencionadas.

Aunque debo aclarar que, el whiskey llegó a SCJN, no en una francachela del Pleno, sino mediante el amparo directo en revisión 6448/2025, en contra de la sentencia dictada el 28 de agosto de 2025, por las personas integrantes del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Juicio de Amparo directo 515/2024.

Turnado a la ponencia del Ministro ARÍSTIDES GUERRERO GARCÍA, el 29 de abril pasado fue aprobada por unanimidad la sentencia, sobre un asunto que se litigó durante casi tres lustros.

Resulta que, entre agosto y septiembre de 2011, se transmitió por televisión la campaña “Caminando con gigantes”, que recopilaba imágenes del trabajo de figuras mexicanas, así como de su vida personal.

Entre ellas la de GAEL GARCÍA BERNAL y DIEGO LUNA ALEXANDER, que saltaron a la fama con la película “Y tu mamá también”, dirigida por ALFONSO CUARÓN, protagonizada también por la española MARIBEL VERDÚ.

Una mancuerna de jóvenes actores que protagonizaron otras películas, como “Rudo y Cursi”, “Casa de mi padre”, con WILL FERRELL, y “La máquina”.

DIEGO DIONISIO LUNA ALEXANDER, también interpretó el papel del capo, MIGUEL ÁNGEL FÉLIX GALLARDO, en la seria de Netflix “Narcos”.

Con esta fama precediéndole, la imagen de DIEGO LUNA y su familia fueron tomadas sin su consentimiento por la firma “Diageo México”, para aparecer en una campaña publicitaria del whiskey JOHNNIE WALKER.

Realizada entre agosto y septiembre de 2011, la campaña derivó en un litigio iniciado por DIEGO LUNA contra “Diageo México”, fundado en los artículos 216 Bis y 231, de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Finalmente, tras casi 15 años de litigar en los Tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de que DIEGO LUNA, reciba una indemnización conforme al artículo 216 Bis, que “en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público del producto original”.

Y la fracción II del artículo 231 señala que, es una infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, “utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes”.

Texto que también utilizó la defensa de GAEL GARCÍA BERNAL, para ganar su juicio a esta misma empresa en noviembre 17 de 2021, con el resolutivo de la Primera Sala de la SCJN, presidida por la Ministra ANA MARGARITA RÍOS FARJAT.

Por cierto, me gusta más le versión de “Whiskey in the jar” de THIN LIZZY, porque la verdad no soy fan de METALLICA, aunque hayan tocado junto a OZZY OSBOURNE en julio de 2025, en el mítico concierto de despedida del legendario vocalista de BLACK SABBATH.