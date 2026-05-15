Aumento salarial del 9% a maestros: Sheinbaum

Durante el mismo acto, la Jefa del Ejecutivo entregó la medalla Maestro Manuel Altamirano a 42 docentes con más de 40 años de servicio frente a grupo.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La mandataria entregó la medalla Maestro Manuel Altamirano a 42 docentes con más de 40 años de servicio, mientras el titular de la SEP enmarcó el incremento como parte de la recuperación salarial frente a 36 años del periodo neoliberal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un incremento salarial del 9 por ciento para las maestras y los maestros de México, durante el acto conmemorativo del Día del Maestro celebrado en el Patio del Trabajo de la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública.

La mandataria federal ubicó el ajuste dentro de un marco de redistribución de los recursos públicos hacia el pueblo de México, admitió que el porcentaje queda por debajo del doble que planteó como referencia, y lo presentó como reconocimiento al magisterio nacional.

Frente a los docentes reunidos en la SEP, Sheinbaum vinculó el aumento con la Nueva Escuela Mexicana, modelo educativo que el actual gobierno asocia con la justicia social, la libertad, la soberanía y la independencia como principios rectores del sistema público de enseñanza.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que el 9 por ciento se compone de distintos elementos distribuidos en el tiempo, entre prestaciones y reconocimiento directo al salario, sin precisar la proporción que corresponde a cada componente del paquete.

Delgado Carrillo enmarcó el ajuste como continuidad de la recuperación salarial impulsada desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y la contrastó con el rezago acumulado durante 36 años del periodo neoliberal en las remuneraciones del magisterio mexicano.

Durante el mismo acto, la Jefa del Ejecutivo entregó la medalla Maestro Manuel Altamirano a 42 docentes con más de 40 años de servicio frente a grupo, distinción que el gobierno federal otorga como reconocimiento institucional a la trayectoria en el sistema educativo público.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, agradeció el cumplimiento de compromisos del gobierno federal y refrendó el respaldo del magisterio, en una relación que el dirigente describió como anclada en la confianza institucional.

El anuncio se inscribe en la política de recuperación salarial iniciada en 2019, y deja pendiente la discusión sobre los próximos tramos de prestaciones y los criterios que el gobierno federal aplicará para definir los componentes del paquete magisterial en ciclos presupuestales siguientes.