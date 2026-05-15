Avanza lento regularización de ‘Ubers’

Mientras Victoria y Matamoros alcanzan 90 por ciento de regularización de taxis por aplicación, la zona sur apenas registra un avance del 50%.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

La regularización de los taxis de plataformas avanza en Victoria y Matamoros, donde se reporta 90 por ciento, mientras que en Reynosa, Nuevo Laredo y la zona sur, apenas se tiene el 50 por ciento registrados, informó el Subsecretario del Transportea, Armando Núñez Montelongo.

El funcionario explicó que de acuerdo con el último padrón que se tenía, en la capiral del estado se tienen alrededor de 1,200 unidades de transporte de plataformas digitales.

“Fluctúa porque luego muchos dejan de prestar el servicio, pero son arededor de 1,200 en el caso de la capital del estado y van 1,150 ya registrados, tanto en el tarjetón de operador como del vehículo”, explicó.

Recordó que la regularización para estas unidades es de 20 UMAs, teniendo una buena respuesta por parte de los choferes, quienes habían solicitado, “que no les retiráramos la unidad y que les diéramos tres parcialidades para el pago”.

Núñez Montelongo señaló que tras dialogar con los conductores, se aceptó la solicitud, por lo que se pudo avanzar en el registro de las unidades, con lo que se da certeza a los usuarios del servicio que se ofrece.

En el caso de municipios como Matamoros, comentó que ya también se concluye con el registro de los prestadores de este servicio, así como en Reynosa, Nuevo Laredo y en la zona sur del estado donde se registra un avance menor.

En estas ciudades, explicó el Subsecretario del Transporte, el avance es de apenas el 50 por ciento de los choferes, lamentando que la respueta no haya sido igual que en Victoria y Matamoros.

“No hemos hecho operativos, pero lamentablemente solo reaccionan cuando hay operativos, hasta hoy son como 6,000 los que no se han acercado a cumplir con este proceso, que son el 50 por ciento de los que nos faltan”.

“Son 12,000 y llevamos la mitad, nos faltan 6,000 que son el 50 por ciento, para que la ciudadanía tenga la certeza que el vehículo que va a abordar y el operador, es el que pidió y se asignó por medio de la plataforma”.