Avanza programa “Tampico vacheando. Cuidamos tu Camino” en más sectores de la ciudad

Como parte de este programa integral, se proyecta la atención de alrededor de mil 200 baches en 300 colonias, alcanzando una meta de 13 mil 500 metros cuadrados de pavimentación

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El programa “Tampico VAcheando. Cuidamos tu Camino” continúa avanzando con acciones de rehabilitación de pavimentos en distintos sectores del municipio, ampliando ahora los trabajos hacia las colonias Flores y Tamaulipas, además de la Morelos, donde iniciaron las primeras labores.

Este esfuerzo es resultado del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Tampico, COMAPA Sur y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial para las familias tampiqueñas.

Como parte de este programa integral, se proyecta la atención de alrededor de mil 200 baches en 300 colonias, alcanzando una meta de 13 mil 500 metros cuadrados de pavimentación, mediante acciones enfocadas en abatir el rezago acumulado en la reposición de pavimentos.

Para la ejecución de los trabajos, el Gobierno Municipal ha destinado maquinaria, materiales y personal especializado a través de las secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas, permitiendo agilizar la rehabilitación de vialidades afectadas por reparaciones en la red hidrosanitaria y por el deterioro natural de las calles.

Con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Ayuntamiento de Tampico y COMAPA Sur fortalecen la infraestructura urbana y consolidan acciones que contribuyen a una ciudad más segura, funcional y ordenada.