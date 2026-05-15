Bloquea UIF cuentas de Rocha Moya y su círculo cercano

La medida tendría origen en una acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses.

Por Staff

Expreso – La Razón

La Unidad de Inteligencia Financiera notificó a instituciones financieras el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz; además del senador Enrique Inzunza Cázarez y otras nueve personas relacionadas con la investigación.

De acuerdo con un reportaje publicado por el medio EMEEQUIS, firmado por el periodista Jorge García Orozco, la instrucción fue emitida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para inmovilizar operaciones y activos dentro del sistema financiero mexicano como medida preventiva derivada de investigaciones internacionales.

Según la publicación, el Acuerdo 156/2026, emitido por la UIF el pasado 6 de mayo de 2026 y enviado al sector financiero mediante la CNBV, establece la suspensión total de operaciones bancarias y el congelamiento de activos de los involucrados.

La medida tendría origen en una acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses, en funciones y retirados, a quienes se les atribuyen delitos relacionados con conspiración para importar narcóticos —entre ellos fentanilo, cocaína y metanfetamina— hacia Estados Unidos, así como presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Los documentos citados en la investigación señalan que Rocha Moya habría recibido apoyo del grupo criminal para alcanzar la gubernatura en 2021, presuntamente a cambio de protección e impunidad para sus operaciones ilícitas. Los implicados enfrentarían cargos que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua, además de posibles solicitudes de extradición.