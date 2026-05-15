Casi lista la ruta Conecta de Cd. Victoria

El circuito abarcará cerca de 23 kilómetros y tendrá como punto principal el Parque Bicentenario, donde se ubican dependencias estatales de alta afluencia como la Oficina Fiscal, Registro Civil y Catastro

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El arranque del sistema piloto de transporte público “Conecta” en Ciudad Victoria está prácticamente listo y solo espera la autorización final del gobernador Américo Villarreal Anaya para comenzar operaciones con seis unidades híbridas que recorrerán una ruta enfocada en oficinas gubernamentales, hospitales y zonas escolares.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Fernando Daniel Páez Suárez, al señalar que este nuevo esquema busca mejorar la movilidad de quienes diariamente realizan trámites, acuden a consultas médicas o se trasladan a centros educativos en distintos sectores de la capital.

El circuito abarcará cerca de 23 kilómetros y tendrá como punto principal el Parque Bicentenario, donde se ubican dependencias estatales de alta afluencia como la Oficina Fiscal, Registro Civil y Catastro, además de conectar con otros puntos estratégicos de atención ciudadana.

El funcionario explicó que el sistema operará mediante 23 paraderos oficiales distribuidos a lo largo de la ruta, donde será permitido el ascenso y descenso de pasajeros, con el objetivo de mantener un servicio más ordenado y seguro.

Las unidades pasarán aproximadamente cada 15 minutos y contarán con señalética visible para facilitar la ubicación de las estaciones por parte de los usuarios.

Además, destacó que los operadores ya fueron capacitados tanto en el manejo de los camiones híbridos como en atención al usuario, principalmente para brindar apoyo a adultos mayores y personas con discapacidad, ya que las unidades incluyen espacios adaptados para este sector de la población.

Conecta será el primer proyecto de transporte híbrido implementado en Ciudad Victoria y forma parte de la estrategia estatal para modernizar el sistema de movilidad urbana.