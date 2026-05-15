Ciudadanos cumplen 12 años llevando agua a fauna silvestre en El Cielo

Los impulsores del proyecto hicieron un llamado a la ciudadanía para involucrarse en la conservación ambiental.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón

Lo que comenzó como una preocupación por la vida silvestre que habita en la Reserva de la Biosfera El Cielo, en Gómez Farías, Tamaulipas, se convirtió en un proyecto ciudadano que hoy cumple 12 años ayudando a cientos de animales durante las temporadas más extremas de calor y sequía.

Integrantes de la asociación civil Cielo Gómez Farías A.C. recordaron que la iniciativa nació al descubrir las difíciles condiciones que enfrentan diversas especies en épocas donde las temperaturas alcanzan hasta los 47 grados centígrados y el agua se vuelve un recurso vital para la supervivencia.

Ante ese panorama, un grupo de amigos decidió actuar y crear el proyecto “Bebederos para Fauna Silvestre”, mediante el cual colocan y abastecen puntos de agua en distintas áreas de la reserva natural para apoyar a animales que sufren por la falta de lluvias.

Los participantes señalaron que la mayor satisfacción no está en el reconocimiento público, sino en poder observar a los animales libres, en paz y sobreviviendo gracias a una acción colectiva impulsada por el amor y respeto hacia la biodiversidad tamaulipeca.

También agradecieron el respaldo de personas que han colaborado durante más de una década, especialmente a los propietarios de predios que han permitido instalar los bebederos dentro de sus terrenos para proteger la fauna de la región.

Los impulsores del proyecto hicieron un llamado a la ciudadanía para involucrarse en la conservación ambiental desde cualquier espacio posible, al considerar que proteger la naturaleza no requiere fama ni protagonismo, sino conciencia, voluntad y compromiso con la vida silvestre.