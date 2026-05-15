Detiene EU al ex Secretario de Seguridad de Sinaloa

Mérida Sánchez ya fue trasladado a Nueva York, donde fue requerido por la justicia estadounidense.

Por Agencias

El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se habría entregado a autoridades estadounidenses el pasado lunes 11 de mayo, de acuerdo con reportes internacionales.

La detención ocurrió pese a que el 7 de mayo un juez federal en Michoacán le había concedido un amparo para frenar su detención y eventual extradición a Estados Unidos. Mérida Sánchez ya fue trasladado a Nueva York, donde fue requerido por la justicia estadounidense.

La fiscalía de Estados Unidos lo acusa de recibir 100 mil dólares mensuales en efectivo de parte de “Los Chapitos” a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa.

El periodista especializado en seguridad y narcotráfico, Luis Chaparro, aseguró que el ex funcionario no había sido detenido, sino que se había entregado a autoridades estadounidenses.

“Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de seguridad pública de Rubén Rocha Moya se entregó a las autoridades de los Estados Unidos a inicios de la semana, así lo revelaron fuentes de Estados Unidos”, posteó el periodista.

El 13 de mayo, la dirigencia estatal del PAN presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla y ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Exigen que se investigue el desempeño de Mérida Sánchez durante su gestión como comandante de la XXV Zona Militar en esa entidad.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Riestra Piña, exigió que se investiguen posibles actos de omisión, encubrimiento o colusión con grupos delictivos en territorio poblano, así como el posible uso indebido de atribuciones relacionadas con la seguridad pública y la seguridad nacional.

En la denuncia ante la Sedena, el PAN solicitó que se abran investigaciones internas, administrativas, disciplinarias y de control sobre el periodo en que Mérida Sánchez ejerció como comandante de la XXV Zona Militar.

El exfuncionario forma parte del grupo de diez personas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó con el narcotráfico, entre quienes figura el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya.

Además de su cargo como secretario de Seguridad en Sinaloa y como comandante de la XXV Zona Militar en Puebla, Mérida Sánchez dirigió la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.

De acuerdo con el documento oficial en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo formal la acusación contra los funcionarios de Sinaloa, se explica que Mérida Sánchez, desde septiembre de 2023 o alrededor de ese año, y hasta su renuncia, en 2024, recibió sobornos de Los Chapitos y a cambio, proporcionó a ellos mismos, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas.

Se señaló que entre 2023 y 2024, o alrededor de esos años, Mérida Sánchez, en su calidad como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de 100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo por parte de Los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas.

En el año 2023, se informa en el documento, Sánchez habría advertido a Los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que les permitió evacuar a su personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de miembros de Los Chapitos.