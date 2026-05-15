Dialogan con motociclistas para prevenir accidentes en ejido de Altamira

Santiago Cerecedo Maya, director de Tránsito, dijo que la plática fue solicitada por el comisariado ejidal y el delegado de ese sector.

Por. Benigno Solís/La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Personal de Tránsito Altamira, se reunió con motociclistas del ejido Benito Juárez para exhortarlos a manejar con precaución, a fin de evitar accidentes.

En el encuentro, también estuvieron padres de familia que tienen hijos que utilizan vehículos de dos ruedas.

Santiago Cerecedo Maya, director de Tránsito, dijo que la plática fue solicitada por el comisariado ejidal y el delegado de ese sector.

Los representantes de Benito Juárez precisaron que en las noches los motociclistas se desplazan a velocidad inmoderada e incluso lo hacen sin luces.

También han detectado que niños van manejando esas unidades.

De esa manera, ponen en riesgo su integridad y la de los peatones.

«Primeramente es hacer conciencia y dar pláticas de prevención en cuanto a vialidad, la idea es que todos estén conscientes que al continuar con las mismas costumbres los motociclistas pues las autoridades ejidales nos exigen que haya operativos», refirió.

Comentó que ya acudieron a Villa Cuauhtémoc y a Vega de Esteros a brindar esas pláticas.

«No hacen conciencia y no toman en cuenta que se van a ver afectados tanto ellos como la otra parte que también se ve involucrados», indicó.

Alrededor de 60 personas fueron a la reunión.