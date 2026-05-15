Entrega Gobernador reconocimientos a maestros de Tamaulipas

El mandatario repasó acciones de su gobierno a favor del magisterio: incremento salarial progresivo, basificación, agilización de plazas para docentes de nuevo ingreso

POR. STAFF

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el marco del Día del Maestro, el gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la entrega de reconocimientos y la medalla al Mérito Docente “Ignacio Manuel Altamirano” a 183 docentes con cuatro décadas de servicio, en el Polyforum de Ciudad Victoria.

El mandatario repasó acciones de su gobierno a favor del magisterio: incremento salarial progresivo, basificación, agilización de plazas para docentes de nuevo ingreso, distribución transparente de horas y regularización de pagos y prestaciones pendientes desde la administración anterior.

El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, destacó la aportación de 28 mil mdp al IPSSET para garantizar jubilaciones por 30 años.

Al inicio del evento, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, pidió un minuto de silencio por las maestras Celeste Fernández Alfaro y Damaris Rincón Zavala, fallecidas un día antes en un accidente carretero.

Previamente, el gobernador presidió la XXXII ceremonia de ingreso a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco y entregó la Medalla al Mérito “Lauro Aguirre” a Nora Imelda González Salazar y José Alberto Alfaro Rodríguez.