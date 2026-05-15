Entregará la UAT doctor honoris causa al Dr. Kershenobich

El doctorado honoris causa se entregará al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, en ceremonia de Asamblea Solemne que se realizará este viernes 15 de mayo.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

Por su contribución al desarrollo del conocimiento en el ámbito académico y de investigación, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) entregará el doctorado honoris causa al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, en ceremonia de Asamblea Solemne que se realizará este viernes 15 de mayo, en punto de las 18:00 horas, en el Aula Magna del Campus Tampico.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado informó que la propuesta para entregar este reconocimiento al distinguido académico y científico mexicano fue aprobada por la Asamblea Universitaria durante la reunión extraordinaria de este órgano colegiado celebrada el pasado 17 de abril.

Mencionó que el grado de doctor honoris causa es el más alto reconocimiento que otorga la UAT y se confiere a aquellas personas cuya trayectoria académica, profesional y humana ha contribuido de manera excepcional al desarrollo del conocimiento y el progreso de la sociedad.

Subrayó que, por su sobresaliente trayectoria, su contribución al avance del conocimiento médico y su compromiso con la salud pública, se considera que el Dr. David Kershenobich reúne méritos excepcionales para ser reconocido con esta alta distinción académica.

David Kershenobich Stalnikowitz, es Presidente del Consejo de Salubridad General y Secretario de Salud del Gobierno de México. Es médico cirujano por la UNAM, con Doctorado en Medicina por la Universidad de Londres y, a lo largo de su carrera, se ha distinguido como internista, gastroenterólogo y hepatólogo, siendo pionero en investigación clínica de la hepatitis C y la fibrosis hepática en México; además de impulsar la formación de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática.

Es investigador emérito del Sistema Nacional, con una amplia producción académica que supera las quinientas publicaciones científicas, así como la autoría de libros y capítulos especializados en medicina.