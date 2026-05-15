Escuelas tendrán clases emocionales tras ataques de alumnos

El secretario de Educación explicó que la medida surgió tras acuerdos nacionales impulsados por la federación después del caso ocurrido en Michoacán

Por Raúl López García

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), encabezada por Miguel Ángel Valdez García, implementará a partir del próximo ciclo escolar el programa “ABC de las emociones”, una estrategia que busca prevenir violencia escolar, crisis emocionales y conductas de riesgo entre adolescentes, luego del asesinato de dos docentes en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a manos de un estudiante armado con un rifle de alto poder.

El secretario de Educación explicó que la medida surgió tras acuerdos nacionales impulsados por la federación después del caso ocurrido en Michoacán, hecho que encendió alertas sobre la salud mental y emocional de los jóvenes dentro de las aulas.

“A raíz de que un alumno asesinó a dos maestros en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un rifle de alto poder, eso alertó a la presidenta”, declaró Miguel Ángel Valdez García.

El programa contempla dos horas semanales obligatorias dentro del horario escolar para trabajar temas socioemocionales en secundarias y preparatorias públicas y privadas.

Además, incluirá materiales didácticos y cursos de 40 horas dirigidos a alumnos, docentes y padres de familia.

“No se pretende que cada maestro sea un psicólogo ni cada papá, pero sí se pretende que tengamos más información para la contención emocional”, sostuvo el titular de la SET.

Miguel Ángel Valdez García afirmó que las escuelas deben convertirse en espacios seguros para que los estudiantes puedan expresar frustraciones, ansiedad o problemas familiares antes de que las situaciones escalen a escenarios de violencia.

“La escuela tiene que ser un espacio para que los muchachos se sientan seguros, aceptados, queridos, realizados y felices”, expresó.

La estrategia formará parte del programa estatal Tamaulipas Educa y arrancará oficialmente en agosto en todos los planteles de nivel secundaria y medio superior.