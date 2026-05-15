Familia entera muere después de cenar sandía; la investigación no descarta ninguna hipótesis

¿Qué le pasó a la familia Dokadia?

El pasado 25 de abril, Abdullah Dokadia, su esposa Nasreen y sus dos hijas, Ayesha y Zainab, compartieron una cena de biriyani (platillo tradicional indio) con familiares en su hogar del barrio de Pydhonie, en el sur de Mumbai. Tras la partida de los invitados a las 22:30, la familia decidió comer una sandía como postre nocturno.

Pocas horas después, el caos se apoderó del departamento. Los cuatro miembros comenzaron a sufrir vómitos severos y diarrea. A pesar de los esfuerzos de vecinos y médicos locales que acudieron al auxilio, incluyendo maniobras de RCP a la hija menor, los cuatro fallecieron poco después de ser trasladados al Hospital JJ.

La familia cenó con invitados antes de intoxicarse. | Freepik

¿Qué mató a la familia Dokadia?

Tras semanas de especulación que afectaron incluso el precio de la sandía en los mercados de Mumbai debido al temor de la población, el laboratorio de ciencias forenses (FSL) reveló un dato crucial: la causa de muerte fue envenenamiento por fosfuro de zinc. Este químico es un compuesto extremadamente tóxico utilizado comúnmente como veneno para ratas. Según el Dr. Vijay Thakare, director del FSL:

«Se detectó fosfuro de zinc en las vísceras de los fallecidos, específicamente en hígado, riñón y bazo, y también en los restos de la sandía analizada».

Lo desconcertante para la policía es que el químico no fue hallado en ningún otro alimento de la casa, lo que confirma que la fruta fue el vehículo exclusivo del veneno. El fosfuro de zinc es letal porque, al contacto con la humedad o los ácidos gástricos, libera gas fosfina, el cual impide que las células del cuerpo utilicen el oxígeno, provocando un fallo multiorgánico rápido.

La fruta que comieron los Dokadia estaba contaminada con veneno para ratas. | Freepik

Las tres hipótesis de la investigación

A pesar de saber qué los mató, el cómo y el porqué siguen siendo un misterio. El comisionado adjunto de la Policía, Pravin Mundhe, señaló que no se ha descartado ninguna línea de investigación:

Muerte accidental: El edificio de los Dokadia sufría una plaga de roedores. Es común que los vecinos usen venenos potentes. Los investigadores analizan si hubo una contaminación cruzada accidental con el cuchillo o la superficie donde se cortó la fruta.

El edificio de los Dokadia sufría una plaga de roedores. Es común que los vecinos usen venenos potentes. Los investigadores analizan si hubo una contaminación cruzada accidental con el cuchillo o la superficie donde se cortó la fruta. Homicidio: Las autoridades han interrogado a más de 50 personas, entre familiares, amigos y colegas, buscando algún motivo que sugiera que la fruta fue manipulada intencionalmente por un tercero.

Las autoridades han interrogado a más de 50 personas, entre familiares, amigos y colegas, buscando algún motivo que sugiera que la fruta fue manipulada intencionalmente por un tercero. Suicidio: Se investiga el entorno psicológico y financiero de la pareja para determinar si pudo tratarse de un acto deliberado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO