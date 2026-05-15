Guardan minuto de silencio por maestras fallecidas en carretera

El silencio se apoderó del recinto durante varios segundos, en un momento que conmovió a los asistentes.

Por Raúl López García

Expreso – La Razón

Antes de iniciar la ceremonia oficial del Día del Maestro en el Polyforum de Ciudad Victoria, autoridades educativas y cientos de docentes guardaron un minuto de silencio en memoria de las maestras Karla Celeste Fernández Alfaro y Damaris Rincón Zavala, quienes fallecieron trágicamente el pasado jueves cuando se dirigían a sus centros de trabajo en Río Bravo.

El homenaje fue solicitado por el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, previo a la entrega de reconocimientos y medallas a maestros con 30 y 40 años de servicio dentro del sistema educativo estatal.

El silencio se apoderó del recinto durante varios segundos, en un momento que conmovió a los asistentes, quienes recordaron el esfuerzo diario que realizan muchos docentes para trasladarse largas distancias con el objetivo de cumplir con su labor frente a grupo.

Karla Celeste Fernández Alfaro formaba parte de USAER 28 en Río Bravo, mientras que Damaris Rincón Zavala se desempeñaba en el Telebachillerato 22 del mismo municipio. Ambas maestras eran reconocidas por su compromiso y vocación de servicio.

En medio de una fecha dedicada a celebrar al magisterio tamaulipeco, el acto también se convirtió en un espacio de duelo y reconocimiento para dos docentes que perdieron la vida mientras cumplían con su deber.