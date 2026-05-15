Increíble ¡sobrevivió!

Automovilista se estrella de frente contra un tractocamión, el coche quedó despedazado pero el resultó ¡milagrosamente ileso!

Por Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

El conductor de un automóvil escapó de una muerte que parecía segura, luego de quedar prensado al interior de su unidad, al chocar contra un tráiler que transportaba atún, el cual volcó fuera del camino.

Estos hechos que casi terminan en tragedia sucedieron por la mañana en el kilómetro 50 de la carretera Zaragoza-González. Elementos de Protección Civil del estado llegaron hasta el sitio para brindarle los primeros auxilios al conductor de un vehículo Nissan, quien se encontraba prensado entre el tablero y el asiento del piloto.

Ayudados de las quijadas de la vida, los cuerpos de rescate lograron liberarlo para luego trasladarlo hasta la sala de emergencias de un nosocomio, donde permanece internado.

De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, se estableció que el lesionado conducía un Versa con placas de circulación del estado de Nuevo León. Al avanzar en el tramo Zaragoza-González, justo a la altura de El Centauro, el automovilista chocó contra un tráiler que transportaba atún y el cual circulaba en dirección opuesta a él.

Luego del encontronazo, la pesada unidad perdió el control y salió de la carretera para después volcarse sobre su lado derecho. Debido a que la carga quedó expuesta, los actos de rapiña no se hicieron esperar y en cuestión de un par de horas el atún desapareció del lugar.