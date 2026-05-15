Méndez: el bienestar inicia en la familia

Katalyna Méndez reafirma su compromiso con las madres victorenses y el futuro de sus hijos.

Por Staff

Expreso – La Razón

En el marco de las celebraciones del Día de la Niñez y Día de la Madre, la diputada local Katalyna Méndez emitió un mensaje sobre la relevancia de la participación femenina en la vida pública y la importancia de legislar con perspectiva de familia para transformar la capital del estado.

La legisladora subrayó que este mes no es solo de conmemoración, sino de acción legislativa constante, y bajo la premisa de “El bienestar inicia en la familia”, Katalyna Méndez destacó que su labor en el Congreso de Tamaulipas está enfocada en garantizar que cada familia en Victoria sea escuchada y que sus derechos sean defendidos con firmeza.

“Como mujer, represento con orgullo a Victoria en el Congreso. Hoy las mujeres somos la clave para construir el futuro. Mi compromiso es seguir luchando por su bienestar y por el de sus familias, porque cuando una mujer avanza, toda la comunidad próspera”, afirmó la diputada durante un encuentro ciudadano.

Katalyna Méndez resaltó que esta visión de justicia social cuenta con aliados fundamentales que brindan todo el apoyo como el Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, un líder que trabaja diariamente por atender las necesidades de Victoria y por el progreso de su gente.

Asimismo, enfatizó la labor humanista de la Presidenta del DIF Tamaulipas, la Dra. María de Villarreal Santiago, quien ha sido pilar en la atención a las infancias y sectores vulnerables, permitiendo que las políticas de bienestar lleguen directamente a los hogares victorenses.

Fiel a su principio de que “los problemas se conocen en la calle”, la diputada reiteró que su oficina es el territorio, ha mantenido una agenda de escucha activa para convertir las necesidades ciudadanas en iniciativas de ley que mejoren la infraestructura, los servicios y, sobre todo, la seguridad de las familias.

«Nuestra Victoria merece reflejar el corazón de su gente: una ciudad amable, limpia y segura. Ese es el compromiso que renovamos este mes: trabajar sin descanso por las niñas, los niños y las mujeres que son el motor de la transformación», concluyó.