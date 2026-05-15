Monedas del Mundial 2026: así puedes encontrar los bancos donde las venderán

Te explicamos cómo ubicar los bancos que tendrán disponibles las monedas conmemorativas bimetálicas del Mundial 2026

MÉXICO.- Acá te decimos cómo puedes saber en qué bancos hay monedas del Mundial 2026.

Las monedas bimetálicas de 20 pesos que lanzó el Banco de México (Banxico) por la Copa del Mundo, han generado sensación entre los coleccionistas.

¿Cómo saber en qué banco hay monedas del Mundial 2026?

Existe una forma muy fácil de saber en qué sucursales bancarias puedes canjear las monedas del Mundial 2026. Lo único que debes hacer es:

Visitar el sitio UbiCanjeMX: https://www.banxico.org.mx/canje-efectivo/web/ubica-cc

Seleccionar “Estado” y “Municipio”

Elegir “Código Postal”

Darle clic en “Buscar”

Escoger el banco de tu preferencia

Acudir a las sucursal bancaria más cercana de tu domicilio en el horario de servicio

ASÍ PUEDES SABER EN QUÉ BANCOS HAY MONEDAS DEL MUNDIAL 2026 (ESPECIAL)

No olvides que las monedas conmemorativas bimetálicas de 20 pesos estarán disponibles a partir del lunes 18 de mayo.

Para clientes del banco, el canje será sin límite de piezas. En el caso de los no clientes, hasta 150 piezas.

MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL MUNDIAL 2026 (@BANXICO / X)

Así son las monedas conmemorativas del Mundial 2026

En total, son cuatro modelos de monedas conmemorativas bimetálicas de 20 pesos alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las características de las monedas son:

Familia: C1

Diámetro: 30 mm

Forma: Dodecagonal 12 lados

Peso: 12.67 gramos

Canto: Estriados discontinuo

Anverso común: El Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”

Composición: parte central con aleación de alpaca plateada y anillo perimétrico con aleación de bronce-aluminio

En el caso del modelo 1 de moneda, esta tiene temática de la sede Ciudad de México:

Reverso: un jugador de futbol con un balón y el Ángel de la Independencia

En el contorno superior, la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026 y la leyenda Ángel de la Independencia

El modelo 2 de moneda tiene temática de la sede Guadalajara:

Reverso: Un jugador de fútbol con un balón y la figura de la escultura de la diosa Minerva, que se ubica en la glorieta del mismo nombre

En el contorno superior, la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026 y la leyenda Glorieta de la Minerva

El modelo 3 de moneda tiene temática de la sede Monterrey:

Reverso: Fuente El Crisol, una de las más emblemáticas del paseo Santa Lucía, y el Cerro de la Silla con un balón de futbol en una red

En el contorno superior, la leyenda Copa Mundial de la FIFA y la leyenda Paseo Santa Lucía

Mientras que el modelo 4:

Reverso: Al centro, ligeramente desfasado hacia la izquierda, un balón de fútbol y un jaguar

Arriba, el contorno de la República Mexicana como imagen latente

A la derecha, el logotipo de la FIFA 2026 y el microtexto México triple sede mundialista

Mariposas monarca distribuidas por el núcleo y arillo de la moneda

En el contorno superior la leyenda Copa Mundial de la FIFA 2026

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS