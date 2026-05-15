Mundial 2026 tendrá por primera vez show de medio tiempo en la final; entérate que artistas ya confirmaron

La FIFA anunció oficialmente que el primer show de medio tiempo del Mundial 2026 contará con las actuaciones estelares de Shakira, Madonna y la agrupación surcoreana BTS.
Este evento marcará un antes y un después en la historia del futbol, integrando por primera vez un espectáculo masivo de entretenimiento durante el descanso de la final que se celebrará en Nueva York.
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¿Cuándo y dónde será el histórico espectáculo de la FIFA?
De acuerdo con la agencia EFE, la Gran Final de la Copa del Mundo está programada para el próximo 19 de julio en el mismo escenario que recientemente albergó la final del Mundial de Clubes. La elección de la sede neoyorquina refuerza el clima festivo y comercial de la justa, permitiendo que la cultura pop estadounidense se fusione con la pasión del balompié global en un formato que emula al icónico Super Bowl de la NFL.
Shakira, quien ya es una veterana en eventos futbolísticos, encabezará la lista tras el reciente éxito de su tema ‘Dai Dai’, el cual fue presentado la semana pasada como la canción oficial del torneo. La presencia de la colombiana, autora del legendario ‘Waka Waka’, garantiza el apoyo del público latino en una producción que promete elevar la audiencia televisiva a niveles sin precedentes en este show de medio tiempo del Mundial 2026.
¿Quién eligió a los artistas y cuánto durará el descanso?
La selección del elenco estuvo a cargo de Chris Martin, líder de la banda Coldplay, quien actuó como mediador a través de la productora benéfica Global Citizen. El objetivo del músico británico fue diseñar un operativo cultural que combine los ritmos latinos con el pop anglosajón y el fenómeno del K-pop, con el fin de lograr una representación global equilibrada para los millones de espectadores que seguirán la transmisión.
Aunque el reglamento establece descansos de 15 minutos, la incorporación de esta megaproducción provocará que el intermedio se prolongue, posiblemente hasta los 25 minutos. Este cambio ya fue puesto a prueba durante el pasado Mundial de Clubes en el duelo entre PSG y Chelsea, donde artistas como J Balvin y Doja Cat participaron en un experimento logístico.
Artistas confirmados para las ceremonias de inauguración
Más allá de la final, la FIFA también reveló a los encargados de abrir la competencia en los tres países anfitriones. En el caso de México, el escenario vibrará con el talento de Alejandro Fernández y J Balvin, mientras que en Estados Unidos el protagonismo será para Katy Perry y la brasileña Anitta, asegurando que cada sede tenga un inicio espectacular.
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El despliegue de estas figuras internacionales subraya la magnitud de una edición que busca romper récords de recaudación y asistencia. Con el anuncio de hoy, la expectativa por la final del 19 de julio escala a niveles máximos y consolida a la ciudad de Nueva York como el epicentro del entretenimiento deportivo mundial gracias al innovador show de medio tiempo del Mundial 2026.
CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS