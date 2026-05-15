Mundial 2026 tendrá por primera vez show de medio tiempo en la final; entérate que artistas ya confirmaron

Este evento marcará un antes y un después en la historia del futbol, integrando por primera vez un espectáculo masivo de entretenimiento durante el descanso de la final que se celebrará en Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIFA World Cup (@fifaworldcup)

¿Cuándo y dónde será el histórico espectáculo de la FIFA?

De acuerdo con la agencia EFE, la Gran Final de la Copa del Mundo está programada para el próximo 19 de julio en el mismo escenario que recientemente albergó la final del Mundial de Clubes. La elección de la sede neoyorquina refuerza el clima festivo y comercial de la justa, permitiendo que la cultura pop estadounidense se fusione con la pasión del balompié global en un formato que emula al icónico Super Bowl de la NFL.

Shakira, quien ya es una veterana en eventos futbolísticos, encabezará la lista tras el reciente éxito de su tema ‘Dai Dai’, el cual fue presentado la semana pasada como la canción oficial del torneo. La presencia de la colombiana, autora del legendario ‘Waka Waka’, garantiza el apoyo del público latino en una producción que promete elevar la audiencia televisiva a niveles sin precedentes en este show de medio tiempo del Mundial 2026.