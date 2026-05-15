No son estadísticas: eran maestras con sueños, familia y vocación

Su partida ha provocado una ola de dolor entre compañeros, alumnos, familiares y amigos, quienes a través de redes sociales compartieron mensajes de despedida

Por Raúl López García

SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.- La tragedia ocurrida en la carretera de San Fernando dejó mucho más que un accidente vial; dejó dos historias de vida interrumpidas y un profundo vacío en el corazón del magisterio tamaulipeco. Las maestras Damaris Rincón Zavala y Lie Abdel Karla Celeste Fernández Alfaro perdieron la vida mientras se dirigían a cumplir con su labor, esa que cada día ejercían con entrega y compromiso.

Su partida ha provocado una ola de dolor entre compañeros, alumnos, familiares y amigos, quienes a través de redes sociales compartieron mensajes de despedida, fotografías y recuerdos que retratan a dos mujeres apasionadas por la enseñanza y entregadas a sus comunidades escolares.

Detrás de cada nombre había sueños, familias y estudiantes que hoy lloran su ausencia. No eran solo docentes que viajaban por carretera; eran guías en las aulas, mujeres que dedicaban horas y kilómetros para llevar educación a niños y jóvenes de Tamaulipas, muchas veces enfrentando largas distancias y riesgos constantes.

La noticia sacudió al sector educativo, donde maestros y ciudadanos expresaron indignación y tristeza ante una realidad que enfrentan cientos de docentes foráneos: salir de casa desde muy temprano para llegar a escuelas alejadas, movidos únicamente por la vocación de enseñar.

En distintos municipios del estado, las muestras de solidaridad no se hicieron esperar. Compañeros recordaron a Damaris y Abdel Karla como maestras alegres, humanas y comprometidas, cuya ausencia dejará salones vacíos, pero también una huella imborrable entre quienes tuvieron la fortuna de conocerlas.

Hoy Tamaulipas está de luto. Dos maestras ya no regresaron a casa después de salir a trabajar. Sus nombres quedarán grabados no como una cifra más en una estadística, sino como el reflejo del sacrificio silencioso que miles de docentes realizan todos los días por la educación de las nuevas generaciones.