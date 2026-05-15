Prevén nuevamente lluvias para Tamaulipas a partir del domingo

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, aumento en niveles de arroyos o tormentas eléctricas.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Nuevamente, las condiciones meteorológicas apuntan a un incremento en las lluvias sobre distintas regiones de Tamaulipas a partir del domingo y durante la próxima semana, informó Protección Civil Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte emitido por la dependencia, la inestabilidad atmosférica podría favorecer el desarrollo de tormentas y chubascos en varios municipios del estado, principalmente en zonas de la Sierra Madre Oriental, la región Centro, la zona Cañera y la Frontera Chica.

Las autoridades estatales señalaron que el monitoreo meteorológico se mantiene de manera permanente para dar seguimiento al comportamiento de los sistemas atmosféricos y emitir alertas preventivas en caso de ser necesario.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, aumento en niveles de arroyos o tormentas eléctricas.

Asimismo, recomendó evitar cruzar corrientes de agua y revisar drenajes y techos en viviendas, debido a que algunas precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad en ciertas regiones del estado.

El seguimiento de las condiciones climatológicas continuará en coordinación con autoridades meteorológicas nacionales para informar oportunamente cualquier cambio en el pronóstico.