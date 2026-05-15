Reconocen Gobernador de Tamaulipas y UAT legado humanista de David Kershenobich con Doctorado Honoris Causa

El secretario de Salud federal recordó en Tampico que “la esencia de la medicina siguen siendo las personas”

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas entregó la tarde de este viernes el Doctorado Honoris Causa al secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, en una sesión solemne de la Asamblea Universitaria celebrada en el Aula Magna de la máxima casa de estudios.

La ceremonia reunió a autoridades estatales, municipales y académicas, quienes reconocieron la trayectoria científica, médica y humanista del funcionario federal, quien además cursó parte de su formación inicial en Tampico.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó el perfil humanista del homenajeado y subrayó la importancia de la medicina como una disciplina de servicio.

“Lo que sí sé es que la medicina es una disciplina total y absolutamente humanista y exige con mucho celo este atributo a quienes la ejercemos además de rigor científico y actualización permanente y hoy aquí quiero dejar constancia que tanto ese perfil de la medicina que cumple a cabalidad”

Durante su intervención, el mandatario estatal recordó a otros médicos distinguidos previamente con el Doctorado Honoris Causa por la UAT, entre ellos Misael Uribe Esquivel, Alberto Romo Caballero, Víctor Manuel Vázquez Zárate y el tampiqueño Ruy Pérez Tamayo.

David Kershenobich Stalnikowitz, es Presidente del Consejo de Salubridad General y Secretario de Salud del Gobierno de México. Es médico cirujano por la UNAM, con Doctorado en Medicina por la Universidad de Londres y, a lo largo de su carrera, se ha distinguido como internista, gastroenterólogo y hepatólogo, siendo pionero en investigación clínica de la hepatitis C y la fibrosis hepática en México; además de impulsar la formación de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática.

Es investigador emérito del Sistema Nacional, con una amplia producción académica que supera las quinientas publicaciones científicas, así como la autoría de libros y capítulos especializados en medicina.

Tras recibir los elementos que forman parte de la distinción Doctor Honoris Causa de manos del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, David Kershenobich agradeció la distinción y recordó su vínculo académico con Tampico.

“Sin embargo, en medio de esta evolución constante hay algo que permanece la esencia de la medicina siguen siendo las personas. Cada diagnóstico que realizamos cada tratamiento, cada investigación debe tener el propósito claro mejorar la vida de las personas”

Por su parte, el rector Dámaso Anaya señaló que el reconocimiento representa un homenaje a una vida dedicada al servicio de la sociedad y al fortalecimiento de la medicina en México.

“Hoy la Universidad Autónoma de Tamaulipas vive un momento que trasciende el protocolo y se convierte en un acto de respeto y ceremonia de identidad y gratitud. Hay ceremonias que conmueven… El doctorado Honoris Causa significa reconocer una vida que ha sido ejemplo luz de la sociedad por eso hoy celebramos con profundo orgullo al Doctor David Kershenobich”

En el evento estuvieron presentes la senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz; la secretaria de Salud en el estado, Adriana Marcela Hernández Campos; la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez; además de la síndica, Alicia Lerma en representación del alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo.