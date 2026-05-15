Refuerza Tampico coordinación preventiva ante temporada de huracanes 2026

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó que el municipio trabaja de manera anticipada en la coordinación entre dependencias y servidores públicos para responder oportunamente ante cualquier contingencia meteorológica.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, encabezó este viernes la reunión de Coordinación Tampico 2026 del Sistema Municipal de Alerta Temprana, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó que el municipio trabaja de manera anticipada en la coordinación entre dependencias y servidores públicos para responder oportunamente ante cualquier contingencia meteorológica.

Recordó que durante la contingencia ocasionada el año pasado por la tormenta tropical Barry, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reconoció a Tampico como ejemplo estatal en materia de Protección Civil, modelo que posteriormente fue planteado para replicarse en otros municipios.

“Como funcionarios públicos tenemos una responsabilidad de manera diaria en muchos ámbitos de la administración pública, no únicamente lo que compete a la función que cada uno realiza”

Por su parte, el director de Protección Civil de Tampico, José Antonio Marín Flores, señaló que el Sistema Municipal de Alerta Temprana responde a la instrucción de la alcaldesa de mantener una estrategia permanente de prevención y organización.

“Ya lo hicimos el año pasado cuando inició este sistema; el día de hoy y este mes es muy importante, por indicaciones de nuestra presidenta, llevar a cabo esta reunión porque estamos ya en el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026. Vale la pena ocuparnos, organizarnos, validar los trabajos que ya hicimos y estar preparados ante cualquier contingencia que se pudiera presentar”

En la reunión participaron el secretario del Ayuntamiento de Tampico, Carlos Alberto García Porres; la presidenta de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil del Cabildo porteño, Amelia Trejo Hernández; así como los coordinadores de zona del Sistema de Alerta Temprana.

Entre ellos estuvieron Edmundo Malagón, coordinador de la Zona 1; Jorge Lozano; Arely Durán; Alejandro Rubio De la Portilla, coordinador de la Zona 4; Rogelio Ontiveros Arredondo y Alberto Oviedo.