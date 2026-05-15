Se reduce la cantidad de maestros en aulas

En los últimos ciclos escolares se registra una disminución de maestros en escuelas aunque se siguen atendiendo a más de un millón de estudiantes en básica.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

El desgaste del magisterio tamaulipeco ya comenzó a reflejarse en las estadísticas oficiales.

Los anuarios de la Secretaría de Educación de Tamaulipas muestran que, aunque el sistema educativo todavía atiende a más de un millón de estudiantes, los niveles básicos acumulan menos maestros, menos alumnos y menos grupos escolares en los últimos ciclos.

La reducción puede observarse claramente al comparar los dos ciclos escolares más recientes.

En 2024-2025 el estado contaba con 55 mil 391 docentes; para 2025-2026 la cifra descendió a 55 mil 244 maestros.

Esto significa que Tamaulipas perdió 147 docentes en apenas un año.

Sin embargo, el desgaste se aprecia con mayor claridad al revisar tres ciclos escolares consecutivos: 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026. Ahí aparece una caída sostenida en niveles como primaria y bachillerato, donde el número de maestros disminuye año con año.

Primaria representa el caso más evidente. En 2023-2024 existían 14 mil 745 maestros; en 2024-2025 la cifra bajó a 14 mil 690 y para 2025-2026 descendió a 14 mil 627 docentes. Es decir, en dos ciclos escolares desaparecieron 118 plazas de maestros de primaria.

La caída también se refleja en la matrícula escolar.

Primaria pasó de 353 mil 648 alumnos en 2023-2024 a 345 mil 641 en 2024-2025 y finalmente a 337 mil 784 en 2025-2026. En total, el nivel perdió casi 16 mil estudiantes en dos años.

El impacto alcanzó incluso a la infraestructura educativa. Las primarias en Tamaulipas pasaron de 2 mil 376 planteles en 2023-2024 a 2 mil 360 en 2024-2025 y posteriormente a 2 mil 353 en 2025-2026.

En el mismo periodo desaparecieron 166 grupos escolares.

En muchas comunidades esto significa salones fusionados o maestros atendiendo varios grados al mismo tiempo.

En bachillerato ocurre un fenómeno similar. En el ciclo 2023-2024 existían 7 mil 857 docentes; para 2024-2025 la cifra bajó a 7 mil 811 y en 2025-2026 descendió a 7 mil 665 maestros. La pérdida acumulada fue de 192 docentes en dos ciclos escolares.

Preescolar también refleja una contracción del sistema educativo.

Entre 2024-2025 y 2025-2026 el nivel perdió cerca de seis mil alumnos, además de grupos y planteles escolares.

La reducción está relacionada con la baja natalidad y con familias que migran hacia otras ciudades o estados.

Aunque el estado perdió docentes en niveles básicos, otros sectores crecieron y ayudaron a compensar parcialmente la caída total. Educación superior, por ejemplo, pasó de 11 mil 050 docentes en 2023-2024 a 11 mil 487 en 2024-2025.

Gracias a este incremento universitario, el descenso estatal no fue todavía más pronunciado.

Las ciudades fronterizas y urbanas concentran la mayor presión educativa. Reynosa atiende a más de 213 mil alumnos con 9 mil 511 maestros; Ciudad Victoria mantiene más de 122 mil estudiantes con 7 mil 580 docentes y Matamoros supera los 148 mil alumnos con 7 mil 346 maestros.

En contraste, algunos municipios rurales sobreviven con plantillas mínimas. San Nicolás cuenta apenas con 24 docentes; Cruillas, 32; Palmillas, 37, y Guerrero, 38 maestros en todos los niveles educativos.

En estas zonas, la jubilación o cambio de adscripción de un maestro puede dejar prácticamente sin personal suficiente a una escuela.

Otro dato relevante es que el estado continúa abriendo espacios escolares pese a la disminución de docentes. Entre 2024-2025 y 2025-2026 Tamaulipas sumó 73 escuelas y 385 grupos nuevos, aunque perdió maestros en el balance general.

Esto provoca que muchos docentes deban asumir una mayor carga laboral y administrativa.

Las cifras oficiales muestran así un cambio gradual en el sistema educativo tamaulipeco.

El número de alumnos comienza a reducirse, especialmente en niveles básicos, y junto con ello también disminuyen grupos, escuelas y maestros frente al aula.

El desgaste del magisterio ya no solo se percibe en protestas o jubilaciones; ahora también queda registrado en las estadísticas oficiales de educación.