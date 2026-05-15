Secretos de la sierra de Tamaulipas: túneles, pinturas y vestigios prehispánicos

La entrada era una pequeña abertura entre rocas que conducía a una profundidad aproximada de cinco metros.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las sierras de Tamaulipas continúan siendo escenario de hallazgos arqueológicos y exploraciones que mantienen el interés de excursionistas, espeleólogos y especialistas del INAH.

Y entre más se adentra a estas gigantezcas formaciones milenarias, más descubrimientos se registran tal como ocurrió en marzo de 2026, sobre la sierra de San Carlos, en el municipio de Burgos, donde un grupo de ocho excursionistas encontró un sistema de túneles y pasadizos subterráneos en el ejido El Mulato, cerca de San Nicolás y San Carlos.

La entrada era una pequeña abertura entre rocas que conducía a una profundidad aproximada de cinco metros. La zona ya era conocida por contener miles de pinturas rupestres con antigüedad cercana a los cinco mil años.

Otro hallazgo importante ocurrió en la Sierra de Tamaulipas, en González, donde durante una expedición internacional de espeleología realizada a finales de 2025 en la Cueva del Agua y la Cueva del Guano, en el ejido Pénjamo, fue documentado un nuevo sitio con pinturas ancestrales.

La expedición contó con participación de exploradores como Jean Louis Lacaille Múzquiz y Peter Sprouse, quienes destacaron el potencial arqueológico y cavernoso de esta región poco explorada.

En Victoria, investigaciones realizadas en el sitio arqueológico de Balcón de Montezuma revelaron una técnica inédita de deformación craneal tabular superior, conocida como “cabezas cuadradas”, correspondiente al periodo Clásico, entre los años 400 y 900 después de Cristo.

Además, continúan trabajos de espeleoarqueología en sitios como la Cueva del Oso, en Tula, donde buscan posibles materiales prehispánicos y nuevas especies asociadas a ecosistemas cavernosos.

Así también, en la sierra de Casas también fueron expuestos fósiles marinos debido a la sequía registrada este año.

El Centro INAH Tamaulipas mantiene labores de registro, conservación y salvamento arqueológico en distintas regiones del estado, además de colaborar en proyectos de protección y difusión del patrimonio histórico.

Y entre los municipios con mayor actividad de exploración destacan Burgos, González, Tula, Victoria, Ocampo, San Carlos y San Nicolás.

Especialistas advierten que, aunque las sierras tamaulipecas tienen enorme potencial arqueológico, también enfrentan riesgos por turismo no regulado, saqueos y daños ambientales, por lo que llaman a realizar exploraciones responsables y reportar cualquier hallazgo al INAH.