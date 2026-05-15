Sur de Tamaulipas concentra más del 52% de huevos de Tortuga Lora

Campamentos de Altamira y Madero mantienen resguardados más de 116 mil huevos durante la temporada de anidación 2026.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Más de la mitad de los huevos de tortuga lora protegidos en Tamaulipas durante la temporada 2026 se concentran en playas del sur del estado.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, informó que los campamentos de Altamira y Ciudad Madero resguardan actualmente 116 mil 665 huevos.

La cifra representa aproximadamente el 52.4 por ciento del total estatal de 222 mil 508 huevos protegidos en los distintos campamentos tortugueros de Tamaulipas.

De acuerdo con los registros oficiales, en Altamira permanecen bajo resguardo 71 mil 495 huevos, mientras que en playa Miramar, en Ciudad Madero, suman 45 mil 170.

De acuerdo con el reporte, las autoridades ambientales mantienen vigilancia permanente, monitoreo especializado y recorridos diarios en zonas de anidación para fortalecer la conservación de la tortuga lora en costas tamaulipecas.

Los trabajos forman parte de la estrategia estatal de protección ambiental enfocada en preservar ecosistemas marinos y aumentar la supervivencia de las crías durante la actual temporada de reproducción en el Golfo de México.