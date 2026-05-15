Tamaulipas llegará hasta los 40 grados por anticiclón y onda de calor este viernes 15 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió que al menos 25 estados también registrarán lluvias

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 15 de mayo prevalecerán las altas temperaturas en gran parte del territorio nacional debido a una circulación anticiclónica y una onda de calor, además, también se advirtió que las lluvias prevalecerán en al menos 25 estados, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general, durante este viernes 15 de mayo una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del territorio mexicano, mantendrá la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste y noreste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este y sur), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guerrero (noroeste y este), Morelos (norte y sur), Puebla (centro y suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste), e iniciará en Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte y suroeste), Zacatecas (noreste, sur y suroeste), Aguascalientes (sur y oeste), Guanajuato (noreste, sur y suroeste), Querétaro (sur), Hidalgo (centro y suroeste) y Tlaxcala (este).

El SMN tiene previstas temperaturas de hasta 45 grados en el territorio nacional para este viernes 15 de mayo. Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias e intervalos de chubascos en dicha región, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas. Otro canal de baja presión en el interior del país, junto con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, oriente, centro, occidente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco y Michoacán.

Por último, una línea seca en el norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, continuará generando rachas de viento de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Estos son los estados que alcanzarán temperaturas de hasta 45 grados HOY viernes 15 de mayo

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico de temperaturas máximas, este viernes 15 de mayo se alcanzarán entre 40 y 45 grados en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (oeste y noreste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur) y Oaxaca (sureste).

Por otra parte, se indicó que en Nuevo León (sur), Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo el ambiente oscilará entre los 35 y los 40 grados, mientras que en el Estado de México (Suroeste) el termómetro oscilará entre los 30 a 35 grados.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO