Tribunal de Los Ángeles falla a favor de la hija de Michael Jackson en disputa por su patrimonio

ESTADOS UNIDOS.- Paris Jackson y el legado de Michael Jackson protagonizan un giro legal este jueves 14 de mayo tras una resolución en Los Ángeles. El tribunal resolvió una disputa millonaria que involucra a los administradores de los bienes del cantante, confirmando que la supervisión sobre los activos familiares debe ser más estricta a partir de hoy.

¿De qué trata el fallo judicial a favor de Paris Jackson?

La información de este conflicto, revelada por el portal TMZ, indica que un juez de Los Ángeles dictaminó que 625 mil dólares pagados como bonos a bufetes externos deben ser devueltos al patrimonio. La objeción presentada por la joven de 28 años fue «sustentada», lo que significa que los pagos realizados por los ejecutores John Branca y John McClain en 2018 no contaban con la aprobación necesaria y ahora son considerados «desautorizados».

La defensa de los Jackson calificó estos movimientos como pagos excesivos e irregulares que cuestionan la capacidad de los administradores para supervisar adecuadamente al consejo legal. El fallo obliga al reembolso íntegro del dinero, y permite que Paris Jackson solicite el pago de sus propios honorarios y costos legales bajo la «teoría del fondo común», al considerar que su intervención protegió los intereses de todos los beneficiarios.