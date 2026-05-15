Tribunal de Los Ángeles falla a favor de la hija de Michael Jackson en disputa por su patrimonio

ESTADOS UNIDOS.- Paris Jackson y el legado de Michael Jackson protagonizan un giro legal este jueves 14 de mayo tras una resolución en Los Ángeles. El tribunal resolvió una disputa millonaria que involucra a los administradores de los bienes del cantante, confirmando que la supervisión sobre los activos familiares debe ser más estricta a partir de hoy.
¿De qué trata el fallo judicial a favor de Paris Jackson?
La información de este conflicto, revelada por el portal TMZ, indica que un juez de Los Ángeles dictaminó que 625 mil dólares pagados como bonos a bufetes externos deben ser devueltos al patrimonio. La objeción presentada por la joven de 28 años fue «sustentada», lo que significa que los pagos realizados por los ejecutores John Branca y John McClain en 2018 no contaban con la aprobación necesaria y ahora son considerados «desautorizados».
La defensa de los Jackson calificó estos movimientos como pagos excesivos e irregulares que cuestionan la capacidad de los administradores para supervisar adecuadamente al consejo legal. El fallo obliga al reembolso íntegro del dinero, y permite que Paris Jackson solicite el pago de sus propios honorarios y costos legales bajo la «teoría del fondo común», al considerar que su intervención protegió los intereses de todos los beneficiarios.
El análisis sobre la gestión de John Branca y John McClain
A pesar de que los ejecutores alegaron que los pagos eran estándar en la industria y destacaron que han generado «riqueza generacional» masiva, el tribunal puso límites claros a su autonomía. Un vocero de Paris Jackson calificó la sentencia como un triunfo para la familia y señaló que la entidad debe ser responsable y no un fondo para financiar fantasías de poder personal de John Branca.
La tensión escaló tras meses de tácticas legales que el equipo de la heredera calificó como «sexistas» y de «tierra arrasada» en contra de los beneficiarios. Si bien el tribunal elogió el crecimiento económico del patrimonio, la falta de transparencia en la contabilidad anual fue el punto de quiebre que llevó al juez a fallar en contra de los administradores para evitar un caos financiero en el legado de Michael Jackson.
¿Qué sigue para la familia Jackson y el legado musical de Michael Jackson?
Esta victoria marca un precedente para que Prince, Paris y Bigi mantengan un apoyo legal más firme sobre las decisiones que afectan sus activos. Aunque los representantes legales del patrimonio expresaron su desacuerdo con la decisión, confirmaron que la respetarán y procederán con el reintegro de los fondos para mantener la estabilidad de la marca de Michael Jackson.
Paris Jackson scored a major win in her battle over money spent by the executors running her late father Michael Jackson’s estate — while the executors also received praise for their work.
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— TMZ (@TMZ) May 13, 2026
La resolución final demuestra que el tribunal exige una supervisión estricta sobre los pagos millonarios. El legado familiar se fortalece gracias a la firmeza de Paris Jackson para defender la memoria de Michael Jackson.