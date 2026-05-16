Accidente en la Unidad Deportiva de Madero deja una lesionada

La joven permaneció cerca de treinta minutos sobre el pavimento caliente debido a la tardanza de los servicios de emergencia.

Por. Óscar Figueroa

Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una mujer motociclista resultó lesionada la tarde de este sábado tras un fuerte accidente vial frente a la Unidad Deportiva de Ciudad Madero.

La joven permaneció cerca de treinta minutos sobre el pavimento caliente debido a la tardanza de los servicios de emergencia.

Ante la ausencia de paramédicos institucionales, el grupo de Voluntarios Zona Sur acudió al sitio para brindar los primeros auxilios a la víctima, quien presentaba malestares por los golpes y la exposición prolongada a las altas temperaturas del asfalto.

Minutos después del arribo de los rescatistas voluntarios, una ambulancia llegó al punto del percance; sin embargo, el personal de dicha unidad se negó a realizar el traslado de la afectada a un hospital, lo que causó molestia entre los testigos del incidente.