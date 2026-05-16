Anuncian lluvias para el domingo

El pronóstico advierte que las precipitaciones se registrarán a partir del domingo y durante la próxima semana

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

Las condiciones meteorológicas apuntan nuevamente a un incremento en las lluvias sobre distintas regiones de Tamaulipas a partir del domingo y durante la próxima semana, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el reporte emitido por la dependencia, la inestabilidad atmosférica podría favorecer el desarrollo de tormentas y chubascos en diversos municipios, principalmente en zonas de la Sierra Madre Oriental, la región Centro, la zona Cañera y la Frontera Chica.

Las autoridades estatales señalaron que el monitoreo meteorológico se mantiene de manera permanente para dar seguimiento al comportamiento de los sistemas atmosféricos y emitir alertas preventivas en caso de ser necesario.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, incremento en los niveles de arroyos y tormentas eléctricas.

Asimismo, recomendó evitar cruzar corrientes de agua y revisar drenajes y techos de las viviendas, debido a que algunas precipitaciones podrían registrarse con mayor intensidad en ciertas regiones del estado.

El seguimiento de las condiciones climatológicas continuará en coordinación con autoridades meteorológicas nacionales, a fin de informar oportunamente cualquier cambio en el pronóstico.