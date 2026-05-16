Asegura Guardia Estatal a cuatro personas armadas en Reynosa

Las cuatro personas, así como los objetos asegurados, serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron a cuatro personas y un arma de fuego durante recorridos de seguridad y vigilancia en atención a un reporte ciudadano sobre un vehículo con personas armadas, en el municipio de Reynosa.

Los hechos se registraron sobre el Libramiento Monterrey-Carretera 40, a la altura de la colonia El Anhelo, donde los efectivos visualizaron una unidad con las características descritas en el reporte. Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso e intentó huir, siendo alcanzado metros más adelante por los agentes estatales.

En el sitio fueron asegurados dos hombres y dos mujeres. Además, se decomisó un arma corta, dos equipos de radiofrecuencia y un envoltorio con hierba seca con características similares a la marihuana.

Las cuatro personas, así como los objetos asegurados, serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que realizará las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas agradece la colaboración de la ciudadanía, cuyos reportes permiten fortalecer las coberturas de seguridad de las instituciones del Estado.