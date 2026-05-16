Bruce Willis pierde la capacidad de hablar; esposa revela el momento que vive el actor

Lo anterior fue detallado en una entrevista concedida al medio La Vanguardia, en donde habló sobre el deterioro progresivo del actor a raíz de su enfermedad.

“Él no tiene lenguaje, pero cuando nos miramos sobran las palabras”, expresó la esposa de Willis.

“Lo primero fue el lenguaje. Su comunicación ya no era la misma. Él había tartamudeado de niño… y eso volvió. Eran pequeños momentos, pero no sabía qué significaban”, apuntó.

El diagnóstico de demencia frontotemporal fue hecho público por la familia de Bruce Willis a principios de 2023, meses después de que el actor se retirara formalmente de las pantallas en 2022 tras un reporte inicial de afasia.

La DFT es una condición neurodegenerativa irreversible que afecta principalmente las áreas del cerebro responsables de la conducta, la personalidad y las funciones del lenguaje.

A pesar de la pérdida de la facultad de hablar, Heming Willis precisó que el actor conserva la capacidad de reconocer a los miembros de su familia y mantiene conexiones emocionales y visuales estables con su entorno cercano.

Además, apuntó que la familia vive con una sensación constante de duelo anticipado, lo que han tenido que procesar en los últimos meses.

“Sé que la enfermedad en algún momento me quitará a mi marido. Vivo en un estado constante de duelo, pero he aprendido a convivir con él”, declaró en la entrevista.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL