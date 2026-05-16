Busca Tamaulipas ganar turistas en el mundial

Durante la inauguración de la pista de atletismo del Tecnológico de Ciudad Madero, el gobernador Américo Villarreal anunció un plan con el estado de Nuevo León para aprovechar los días de descanso entre los encuentros de fútbol

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas buscará captar el flujo de visitantes nacionales y extranjeros que asistan a los partidos de la Copa del Mundo en Monterrey.

Durante la inauguración de la pista de atletismo del Tecnológico de Ciudad Madero, el gobernador Américo Villarreal anunció un plan con el estado de Nuevo León para aprovechar los días de descanso entre los encuentros de fútbol y desviar el turismo hacia los municipios tamaulipecos.

El plan estratégico contempla la promoción directa de las playas y los pueblos mágicos de la entidad en la sedes mundialista de Nuevo León, con la intención de ofrecer rutas cortas de viaje a los aficionados que busquen actividades alternas durante la justa de la FIFA.

“Estamos haciendo con nuestro estado vecino, con Nuevo León, para que de acuerdo a la programación de los partidos que ahí se realizan y entre los espacios de uno a otro, estar promocionando Tamaulipas, sobre todo destinos de playa y pueblos mágicos e invitarlos a que tanto turismo nacional como extranjero nos visiten”.

Señaló que la región cuenta con la infraestructura necesaria para absorber esta demanda gracias a la apertura de la carretera Mante-Ocampo-Tula y el próximo arranque del libramiento de Ciudad Mante, obras que agilizan la conectividad terrestre hacia el sur del estado.