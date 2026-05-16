Cancelan conciertos sinfónicos en el Teatro Amalia G. por falta de pago

Cancelan “Interestelar Sinfónico” y “Harry Potter Sinfónico” en el Teatro Amalia G. este domingo 18 de mayo.

Por. Antonio H. Mandujano

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 16 de mayo de 2026.- El Centro Cultural Tamaulipas canceló los espectáculos “Interestelar Sinfónico” y “Harry Potter Sinfónico”, previstos para realizarse este domingo 18 de mayo en el Teatro Amalia González Caballero, debido al incumplimiento de pago por parte de los organizadores.

La suspensión de ambos conciertos fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, ITCA, donde se explicó que la decisión se tomó luego de que no se cumpliera con los pagos acordados para el uso del recinto cultural.

En el documento, el organismo estatal señaló que incluso se había otorgado previamente una prórroga y una reprogramación en apoyo a los organizadores. Sin embargo, persistió el incumplimiento económico, lo que derivó en la cancelación definitiva de las presentaciones programadas para este fin de semana.

El Centro Cultural Tamaulipas precisó que queda exento de cualquier responsabilidad legal, administrativa, comercial o económica frente a la compañía de teatro, proveedores y público en general que adquirió boletos a través de la plataforma de venta en línea.

Asimismo, indicó que cualquier reclamación, solicitud de devolución, aclaración o afectación derivada de la cancelación deberá ser atendida exclusivamente por el promotor David Molina Valencia, identificado por el ITCA como responsable del espectáculo.

Finalmente, el recinto cultural agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que continuará operando como un espacio abierto para la comunidad y los artistas en Tamaulipas.