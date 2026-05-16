Casi inicia operaciones ruta Conecta

Serían seis unidades las que empiecen a circular

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

El arranque del sistema piloto de transporte público “Conecta” en Ciudad Victoria está prácticamente listo y solo espera la autorización final del gobernador Américo Villarreal Anaya para iniciar operaciones con seis unidades híbridas que recorrerán una ruta enfocada en oficinas gubernamentales, hospitales y zonas escolares.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Fernando Daniel Páez Suárez, quien señaló que este nuevo esquema busca mejorar la movilidad de las personas que diariamente realizan trámites, acuden a consultas médicas o se trasladan a centros educativos en distintos sectores de la capital.

El circuito abarcará cerca de 23 kilómetros y tendrá como punto principal el Parque Bicentenario, donde se ubican dependencias estatales de alta afluencia, como la Oficina Fiscal, el Registro Civil y Catastro, además de conectar con otros puntos estratégicos de atención ciudadana.

El funcionario explicó que el sistema operará mediante 23 paraderos oficiales distribuidos a lo largo de la ruta, en los que estará permitido el ascenso y descenso de pasajeros, con el objetivo de mantener un servicio más ordenado y seguro.

Las unidades pasarán aproximadamente cada 15 minutos y contarán con señalética visible para facilitar a los usuarios la ubicación de las estaciones.

Además, destacó que los operadores ya fueron capacitados tanto en el manejo de los camiones híbridos como en atención al usuario, principalmente para brindar apoyo a adultos mayores y personas con discapacidad, ya que las unidades incluyen espacios adaptados para este sector de la población.

“Conecta” será el primer proyecto de transporte híbrido implementado en Ciudad Victoria y forma parte de la estrategia estatal para modernizar el sistema de movilidad urbana.