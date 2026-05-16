Católicos de Victoria apoyarán a Universidad Pontificia

La colecta tiene como propósito respaldar la preparación académica de sacerdotes, religiosas y laicos, por lo que invitó a la comunidad católica a participar en esta jornada de apoyo económico.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

La Diócesis de Ciudad Victoria se sumará económicamente al fortalecimiento de las labores académicas de la Universidad Pontificia de México mediante la Colecta Nacional anual que se realizará el próximo domingo 17 de mayo en todas las parroquias, rectorías y misiones de esta Iglesia particular.

Así lo dio a conocer el obispo de Ciudad Victoria, Óscar Efraín Tamez Villarreal, a través de una circular dirigida a sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y fieles laicos, en la que destacó que la Universidad Pontificia de México es una de las principales obras impulsadas por el Episcopado Mexicano para la formación de agentes al servicio de la Iglesia.

El documento señala que la colecta tiene como propósito respaldar la preparación académica de sacerdotes, religiosas y laicos, por lo que invitó a la comunidad católica a participar en esta jornada de apoyo económico.

De acuerdo con la circular, el 50 por ciento de lo recaudado permanecerá en las parroquias, mientras que el otro 50 por ciento será destinado directamente a la Universidad Pontificia de México para contribuir a sus actividades educativas y de formación.

El obispo también pidió que esta iniciativa sea encomendada a Nuestra Señora del Refugio, patrona de la Diócesis de Ciudad Victoria, para continuar impulsando la colaboración con las necesidades de la Iglesia.

La circular fue validada por el secretario-canciller de la Diócesis, Andrés Figueroa Santos.