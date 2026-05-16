Cimbra al gremio magisterial tragedia donde murieron dos maestras

La muerte de las maestras Damaris Rincón Zavala y Karla Celeste Fernández Alfaro provocó consternación en el magisterio.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La tragedia ocurrida en la carretera de San Fernando dejó mucho más que un accidente vial; dejó dos historias de vida interrumpidas y un profundo vacío en el corazón del magisterio tamaulipeco.

Las maestras Damaris Rincón Zavala y Karla Celeste Fernández Alfaro perdieron la vida mientras se dirigían a cumplir con la labor que diariamente ejercían con entrega y compromiso.

Su partida provocó una ola de dolor entre compañeros, alumnos, familiares y amigos, quienes a través de redes sociales compartieron mensajes de despedida, fotografías y recuerdos que retratan a dos mujeres apasionadas por la enseñanza y entregadas a sus comunidades escolares.

Detrás de cada nombre había sueños, familias y estudiantes que hoy lloran su ausencia. No eran solo docentes que viajaban por carretera; eran guías en las aulas, mujeres que dedicaban horas y recorrían kilómetros para llevar educación a niños y jóvenes de Tamaulipas, muchas veces enfrentando largas distancias y riesgos constantes.

La noticia sacudió al sector educativo, donde maestros y ciudadanos expresaron indignación y tristeza ante una realidad que enfrentan cientos de docentes foráneos: salir de casa desde muy temprano para llegar a escuelas alejadas, impulsados únicamente por la vocación de enseñar.

En distintos municipios del estado, las muestras de solidaridad no se hicieron esperar.

Compañeros recordaron a Damaris y Karla Celeste como maestras alegres, humanas y comprometidas, cuya ausencia dejará salones vacíos, pero también una huella imborrable entre quienes tuvieron la fortuna de conocerlas.

Antes de iniciar la ceremonia oficial por el Día del Maestro en el Polyforum de Ciudad Victoria, autoridades educativas y cientos de docentes guardaron un minuto de silencio en memoria de las maestras Karla Celeste Fernández Alfaro y Damaris Rincón Zavala, quienes fallecieron trágicamente el pasado jueves cuando se dirigían a sus centros de trabajo en Río Bravo.

El homenaje fue solicitado por el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, previo a la entrega de reconocimientos y medallas a maestros con 30 y 40 años de servicio dentro del sistema educativo estatal.