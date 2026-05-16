Comapas arrastran deuda millonaria

Organismos operadores de agua mantienen adeudos por más de 123 millones de pesos con Cofidan, mientras varias Comapas enfrentan observaciones y denuncias penales.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Los organismos operadores de agua del norte de Tamaulipas acumulan una deuda conjunta de 123 millones 071 mil 622 pesos con el Banco de Desarrollo de América del Norte —Cofidan—, contraída mediante créditos simples que datan de 2006 y que se extienden en algunos casos hasta 2033. La Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros concentra el 87 por ciento de ese pasivo, con dos empréstitos vigentes que suman 107 millones 278 mil 307 pesos. Los organismos restantes —las Comapas de Reynosa, Río Bravo y Nuevo Laredo— reparten entre sí los 15 millones 793 mil 315 pesos restantes, con la particularidad de que en los dos últimos casos el Gobierno del Estado actúa como garante de los adeudos.

La JAD es el organismo operador del agua que más adeuda a la banca de desarrollo, comprometiendo los recursos con los que cuenta.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Finanzas, la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, tiene dos endeudamientos con el Banco de Desarrollo de América del Norte (Cofidan).

Los empréstitos fueron contratados en 2006 y 2012; de los que adeuda 5,638,307 pesos, a pagar el 30 de noviembre de este año; mientras que del segundo debe 101,640,000 pesos, teniendo para pagarlos el 30 de junio del 2033.

También en la zona norte del estado, la Comapa Reynosa también contrató en 2006 un crédito con Cofidan que deberá pagar al 31 de mayo del 2027 con una tasa de referencia del 5.48%, del que adeuda aún 5,309,035 pesos.

En el caso de las Comapas de Río Bravo y Nuevo Laredo, también mantienen créditos vigentes, pero en estos, el Gobierno del Estado actúa como garante de los endeudamientos.

La Comapa de Río Bravo, contrató con Cofidan un crédito simple en 2008, de que adeuda 7,590,00 pesos, teniendo como fecha de vencimiento el 31 de agosto de 2029 para liquidarlo.

Mientras que la Comapa de Nuevo Laredo mantiene un adeudo con Cofidan correspondiente a un crédito simple contratado en 2006 con vencimiento al 28 de febrero de 2027, del que aún adeuda 2,894,280 pesos.

Comapas bajo la lupa de la ASE

La Auditoría Superior del Estado ha señalado en la revisión de las cuentas públicas de los organismos operadores del agua, diversas observaciones, algunas de ellas derivadas al Tribuanl de Justicia Administrativa.

Una de ellas es la Comapa de Valle Hermoso ASE/DAJ/US/PRA/002/2024, por un monto de 24 mil 236 pesos, la Comapa de Abasolo ASE/DAJ/DS/PRA/007/2024 por 2 millones 412 mil 462.35 pesos observados.

Además de la Comapa de Camargo SE/DGAJ/DS/PRA/010/2025 por 4 millones 656 mil100.74 pesos; la Comapa de Reynosa, ASE/DGAJ/DS/PRA/019/2025 con un monto observado de 18 millones 598 mil 104.78 pesos.

La Comapa de Abasolo ASE/DGAJ/DS/PRA/002/2026 con 2 millones 822 mil 015.07 pesos, la Comapa de Palmillas con 309 mil 792 pesos (exp. 018/2025) y la de Gómez Farías con un monto observado de103 mil 190 pesos (exp. 001/2026).

Mientras que las denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción correspondieron a las Comapas de Reynosa (NUC 275/2019) por un monto de 22 millones 252 mil196.11 pesos, en etapa de judicialización.

Otra más de la Comapa Reynosa (NUC 43/2020) por 672 mil 413.31 dólares americanos, también ya judicializada.

La denuncia contra la Comapa de la zona conurbada (NUC 158/2020) por mil 006 millones 016 mil 208.61 pesos, en etapa de investigación inicial.

Otras denuncias a la Comapa de Palmillas (NUC 209/2023) por 318,499.00; Comapa de Abasolo (NUC 202/2023) por un millón 430 mil 659.33 pesos, Comapa de Tula (NUC 203/2023) por 251 mil 803.24 pesos; todas ellas correspondientes a las administraciones 2017 y todas en ellas en investigación inicial.

La Comapa de Valle Hermoso (NUC 213/2023) por 154 mil 981.55 pesos, correspondiente a la administración 2017, la de Díaz Ordad (NUC 205/2023) por 104 mil 359.79 mismas que se reportan ya concluidas.

Además de las denuncias a las Comapas de Guerrero (NUC 214/2023) por 2 millones 110 mil 888 pesos; de Camargo (NUC 197/2023) por un millón 723 mil 475.10 pesos y Gómez Farías (NUC 208/2023) por 161 mil 317.30 pesos, todas de 2017, en etapa de investigación inicial.

Más denuncias contra la Comapa de la zona conurbada (71/2024) por 503.549.64 pesos; la (73/2024) por 391 mil 591.29 pesos; de El Mante (75/2024) por un millón 741 mil192.69 pesos, todas en investigación inicial.

La Comapa de Cruillas (85/2024) por 155 mil 551.28 pesos; de Güémez (83/2024) por 409 mil 266.32 pesos; de Jaumave (102/2024) por un millón 531 mil 833.72 pesos en etapa de investigación inicial.

La Comapa de Antiguo Morelos (105/2024) por 165 mil121.77 pesos, ya concluida; otra más de Reynosa (117/2024) por 158 millones 648 mil 718.75 pesos en investigación inicial.

La Comapa de Jiménez (111/2025) por 861 mil 691 pesos; la Junta de Aguas y drenaje de Matamoros (211/2025) por 345 mil 822.89 pesos, ambas en investigación inicial.

Así como la denuncia (45/2026) contra la Comapa de Camargo por 4 millones 656 mil 100.64 pesos y una más (49/2026) también de la Comapa de Camargo, sin monto especificado.