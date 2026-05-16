¿Cómo evitar el contagio de hantavirus? Esto es lo que debes hacer

MÉXICO.- El hantavirus es una enfermedad infecciosa rara pero potencialmente mortal que se transmite principalmente a través del contacto con roedores. Aunque suele asociarse a zonas rurales, el virus ha acaparado la atención mundial recientemente debido a un brote a bordo del crucero de lujo MV Hondius de la compañía Oceanwide Expeditions que se encuentra varado en el océano Atlántico con unos 150 pasajeros dentro.

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado tres muertes vinculadas a este brote, además de dos casos confirmados en laboratorio y otros cinco sospechosos. La emergencia es tal que equipos médicos están organizando evacuaciones urgentes para los miembros de la tripulación más graves, mientras los epidemiólogos investigan cómo pudo propagarse el virus en altamar.

Esta enfermedad también cobró notoriedad a principios de 2025, cuando se asoció a la trágica muerte de Betsy Arakawa, esposa del galardonado actor Gene Hackman. Arakawa falleció a causa del Síndrome Pulmonar por Hantavirus (HPS, por sus siglas en inglés) tras estar expuesta a nidos de roedores en los cobertizos de su propiedad en Nuevo México, poco antes de que el propio Hackman falleciera por causas naturales.

Gene Hackman dudó en aceptar el papel principal de Mississippi Burning (1988), pero tras hablar con Alan Parker sobre el tono y la relación entre los agentes del FBI, terminó uniéndose al proyecto. pic.twitter.com/wP1vh53mdy — Detrás de la cámara (@TrasLasKamaras) April 12, 2026

¿Cómo se contagia el hantavirus?

La vía de transmisión principal del hantavirus es a través de los animales, específicamente roedores como el ratón ciervo (muy común en América) o la rata parda. El contagio ocurre de las siguientes maneras:

Inhalación (vía principal): El virus está presente en la orina, las heces y la saliva de los roedores infectados. Cuando estos desechos se secan y se remueven (por ejemplo, al barrer o limpiar un cobertizo), las partículas virales se elevan en el aire y son inhaladas por las personas.

El virus está presente en la orina, las heces y la saliva de los roedores infectados. Cuando estos desechos se secan y se remueven (por ejemplo, al barrer o limpiar un cobertizo), las partículas virales se elevan en el aire y son inhaladas por las personas. Contacto directo: Tocar objetos o superficies contaminadas con el virus (como nidos) y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos.

Tocar objetos o superficies contaminadas con el virus (como nidos) y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos. Ingestión: Consumir alimentos o agua que hayan sido contaminados por los roedores.

Consumir alimentos o agua que hayan sido contaminados por los roedores. Mordeduras o rasguños: Aunque es sumamente raro, un roedor infectado puede transmitir la enfermedad si muerde o araña a un humano.

Aunque es sumamente raro, un roedor infectado puede transmitir la enfermedad si muerde o araña a un humano. Transmisión de persona a persona: El contagio entre humanos es excepcionalmente raro; sin embargo, en el reciente brote del crucero MV Hondius, la OMS considera como «hipótesis de trabajo» que haya existido contagio de persona a persona debido al contacto estrecho entre los pasajeros y la ausencia de ratas en la embarcación.

La infección se transmite, principalmente, por contacto directo con roedores infectados.

Síntomas y tratamientos

El tiempo de incubación del hantavirus varía desde unos pocos días hasta ocho semanas después de la exposición. Los síntomas iniciales son muy similares a los de una gripe fuerte, lo que a menudo dificulta su diagnóstico temprano. Estos incluyen: fiebre, escalofríos, fatiga severa, dolores musculares profundos, dolores de cabeza y problemas gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea).

A medida que la enfermedad avanza, puede derivar en dos síndromes graves, dependiendo de la cepa del virus:

Síndrome Pulmonar por Hantavirus (HPS): Afecta los pulmones. Los vasos sanguíneos se vuelven permeables y los pulmones se llenan de líquido, provocando una severa dificultad para respirar, tos y presión en el pecho. Su tasa de mortalidad oscila entre el 30% y el 50%.

Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR): Afecta los riñones. Puede causar presión arterial baja, hemorragias internas y una insuficiencia renal aguda.

No existe una cura, vacuna ni tratamiento antiviral específico para el hantavirus. La clave para la supervivencia es la atención médica de soporte inmediata. Los pacientes suelen ser ingresados en cuidados intensivos donde reciben oxígeno, asistencia respiratoria mediante intubación (si los pulmones fallan) y, en el caso del síndrome renal, diálisis para filtrar la sangre y mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Aunque la infección no es común, existe una peligrosa alta tasa de mortalidad una vez que existen complicaciones.

Medidas para evitar contraerlo

Dado que no existe una cura, la prevención es tu única línea de defensa. Las autoridades sanitarias como los CDC enfatizan que el control de roedores dentro y fuera de casa es vital.

Sella las entradas: Los ratones pueden colarse por agujeros del tamaño de un lápiz (6 milímetros). Sella cualquier hueco en paredes, pisos o cimientos con malla de alambre, lana de acero o cemento.

Los ratones pueden colarse por agujeros del tamaño de un lápiz (6 milímetros). Sella cualquier hueco en paredes, pisos o cimientos con malla de alambre, lana de acero o cemento. Corta el suministro de alimentos: Guarda toda tu comida, incluida la de las mascotas, en recipientes herméticos. Lava los platos de inmediato, mantén los pisos limpios y usa botes de basura con tapas ajustadas.

Guarda toda tu comida, incluida la de las mascotas, en recipientes herméticos. Lava los platos de inmediato, mantén los pisos limpios y usa botes de basura con tapas ajustadas. Elimina escondites: Aleja de los cimientos de tu casa las pilas de leña, la maleza, el pasto alto y cualquier acumulación de basura.

Aleja de los cimientos de tu casa las pilas de leña, la maleza, el pasto alto y cualquier acumulación de basura. Ventila antes de entrar: Si vas a limpiar una cabaña, un sótano, un garaje o un vehículo que ha estado cerrado por mucho tiempo, abre puertas y ventanas para que el aire circule durante al menos 30 minutos antes de ingresar.

Si vas a limpiar una cabaña, un sótano, un garaje o un vehículo que ha estado cerrado por mucho tiempo, abre puertas y ventanas para que el aire circule durante al menos 30 minutos antes de ingresar. Usa equipo de protección: Para limpiar zonas sospechosas de actividad de roedores, ponte siempre guantes de goma o plástico y un cubrebocas o mascarilla adecuada para no inhalar el polvo.

Para limpiar zonas sospechosas de actividad de roedores, ponte siempre guantes de goma o plástico y un cubrebocas o mascarilla adecuada para no inhalar el polvo. Nunca barras ni uses aspiradora: Barrer en seco o aspirar excrementos levantará el virus al aire.

Barrer en seco o aspirar excrementos levantará el virus al aire. Desinfecta primero: Rocía los nidos, los excrementos o los roedores muertos con una solución desinfectante para el hogar, alcohol o una mezcla de cloro y agua. Déjalo reposar durante cinco minutos para matar el virus antes de hacer cualquier otra cosa.

Rocía los nidos, los excrementos o los roedores muertos con una solución desinfectante para el hogar, alcohol o una mezcla de cloro y agua. Déjalo reposar durante cinco minutos para matar el virus antes de hacer cualquier otra cosa. Recoge con cuidado: Usa toallas de papel para recoger los desechos húmedos y tíralos directamente a una bolsa de basura sellada. Trapea o pasa una esponja por la zona con más desinfectante. Al terminar, lávate muy bien las manos con agua y jabón, incluso si usaste guantes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO