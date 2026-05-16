¿Cómo prevenir enfermedades transmitidas por roedores?

El caso del crucero MV Hondius, cuyos pasajeros estuvieron expuestos al patógeno de las ratas silvestres, reavivó la conversación sobre los padecimientos provocados por estos animales que, históricamente, han sido relacionados a otras crisis sanitarias como la peste

MÉXICO.- El reciente brote de hantavirus registrado a bordo del crucero MV Hondius volvió a poner la atención internacional sobre las enfermedades transmitidas por roedores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que podrían surgir más casos debido a que el periodo de incubación del virus puede extenderse hasta seis semanas, mientras varios pasajeros y tripulantes permanecen bajo vigilancia sanitaria tras desembarcar en distintos países.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias han confirmado muertes y contagios relacionados con el virus de los Andes, una variante localizada en Sudamérica que, a diferencia de otros hantavirus, puede transmitirse entre personas mediante contacto estrecho y prolongado. Sin embargo, especialistas y organismos de salud recuerdan que el hantavirus no es la única enfermedad asociada con ratas y ratones.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los roedores representan un importante riesgo para la salud pública debido a que actúan como reservorios de múltiples infecciones capaces de transmitirse a los humanos.

El reciente brote de hantavirus provocó una crisis sanitaria dentro del crucero de lujo MV Hondius. | AFP

¿Qué enfermedades transmiten las ratas y ratones?

La OPS señala que ratas y ratones pueden portar bacterias, virus y parásitos responsables de diversas enfermedades presentes en América y otras regiones del mundo.

Entre las más conocidas se encuentra la leptospirosis, una infección bacteriana que suele propagarse mediante contacto con agua o superficies contaminadas con orina de animales infectados. Esta enfermedad puede provocar fiebre, dolor muscular, vómito y, en casos graves, daño renal o hepático.

Otra enfermedad históricamente vinculada con los roedores es la peste, causada por la bacteria Yersinia pestis. Aunque actualmente es poco frecuente, continúa registrándose en algunas partes del mundo y suele transmitirse mediante pulgas que previamente estuvieron en contacto con ratas infectadas.

Los roedores también pueden transmitir salmonelosis, tifo murino, rickettsiosis y fiebre por mordedura de rata, además de diversos virus hemorrágicos y padecimientos neurológicos. La OPS incluye además enfermedades parasitarias como la triquinosis y algunos tipos de meningitis relacionados con parásitos transportados por estos animales.

El hantavirus es solo una de las varias enfermedades que pueden ser transmitidas por las ratas y ratones. | AFP

¿Cómo se transmiten estas infecciones?

El contagio no ocurre únicamente por la presencia directa de ratas o ratones. Muchas enfermedades se adquieren de manera indirecta. En algunos casos, el virus o bacteria se encuentra en la orina, saliva o heces de los roedores y puede llegar al cuerpo humano al inhalar partículas contaminadas o tocar superficies infectadas.

También existen infecciones transmitidas por pulgas, piojos, mosquitos u otros vectores que tuvieron contacto con estos animales. En el caso del hantavirus, la vía principal de contagio ocurre al inhalar partículas virales suspendidas en el aire después de remover polvo contaminado con excrementos o secreciones de roedores infectados.

En algunos casos, no se requiere contacto directo para infectarse, pero sí estar cerca de orina, saliva o excremento de los roedores infectados. | AFP

¿Cómo prevenir enfermedades transmitidas por roedores?

Las autoridades sanitarias recomiendan varias medidas básicas para reducir el riesgo de contagio:

Mantener los alimentos almacenados en recipientes cerrados.

Evitar acumulación de basura, madera, cartón o escombros.

Limpiar y ventilar espacios húmedos u oscuros.

Usar calzado en zonas con riesgo de inundación o leptospirosis.

Evitar el contacto con agua estancada.

No barrer en seco lugares con presencia de excremento de roedores; lo recomendable es humedecer y desinfectar antes de limpiar.

Solicitar apoyo de personal especializado para el control de infestaciones.

La OPS subraya que el saneamiento del entorno sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir la proliferación de ratas y ratones, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas o afectadas por emergencias sanitarias y climáticas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO