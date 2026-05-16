De «Chacorta» a director de cine con película que filmará en Tamaulipas

La producción cinematográfica se inspirará en la obra Confesiones de un hombre invisible, del escritor tamaulipeco Adrián Contreras.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El reconocido actor mexicano Raúl Méndez, famoso por su interpretación de Víctor Casillas «Chacorta» en la serie El Señor de los Cielos, visitó la zona sur del estado en busca de apoyo para el desarrollo de su primer largometraje como director.

El cineasta explicó que eligió a Tamaulipas como una de las sedes principales para su proyecto debido a que la trama se basa en un libro escrito por un autor originario de la entidad.

“He decidido venir aquí justamente para contar con el apoyo, tanto municipal como estatal, y sobre todo de ustedes, la prensa, para que sepamos y demos a conocer lo bonito que es el estado de Tamaulipas y sus alrededores”, señaló Méndez.

La producción cinematográfica se inspirará en la obra Confesiones de un hombre invisible, del escritor tamaulipeco Adrián Contreras.

El equipo técnico inició la etapa de reconocimiento de locaciones con el fin de seleccionar los escenarios naturales y monumentos antiguos idóneos que complementen la narrativa de la historia.

Méndez destacó la apertura de las autoridades locales hacia la industria del cine, a la cual definió como un escaparate de promoción turística de gran relevancia que va más allá del arte y el entretenimiento tradicional.

Las visitas de inspección continuarán en varios municipios de la región durante los próximos días para definir el plan de rodaje definitivo.