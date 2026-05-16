El Raid y el fin de las cucarachas

CRÓNICAS DE LA CALLE / RIGOBERTO HERNÁNDEZ GUEVARA

Una canción cuyo autor desconozco se está volviendo popular, o viral como hoy en día dicen, y dice así : «Abro los ojos y me elijo, me regalo otro empezar, le doy permiso a mi alegría» . Otra cuyo autor tampoco conozco dice: «abro los ojos y vuelvo a empezar».

Una teoría acerca de la vida en la tierra señala que el hombre, así como nos conocemos, hemos pisado este planeta no por miles de años sino millones. Confirman que el cromagnon vivió varios millones más que el triste homo sapiens qué somos con unos cuantos miles cumplidos y creyéndonos mucho.

El tiempo medido por etapas de extinción y de sobrevivencia sobre la tierra es muy relativo. Aseguran que el tiempo no existe con certeza en ciertas dimensiones de existencia. Octavio Paz, premio Novel de literatura, dijo certero, «todos los tiempos son este». Es decir: todos los tiempos convergen en este momento eterno. Esta es la conclusión siendo la misma de todos.

Algo está cambiando, cambia siempre el mundo, no alertemos los fusiles, por dentro de igual manera cambia uno. Todo cambia, como dice la canción, cambia lo superficial, cambia también lo profundo.

Si lo pensamos bien el ser humano viaja a cada instante de un momento a otro sin enterarse con sólo el pensamiento. Que un hombre solamente pueda estar pendiente de muchas cosas antes que en el tiempo, o que estando juntos en un desierto el tiempo pase más rápido por miles de acontecimientos absorbidos por el destino.

Con un abrir y cerrar de ojos logro, si realmente lo deseo, ser otro. Y ocurre. El mundo también cambió. Es tan fácil nacer otra vez como dice la religion cristiana, baste creer.

No obstante el mundo según las teorías conspiranoicas y las no tanto, coinciden en que el planeta y sus habitantes ha sido receteado en varias ocasiones de la existencia. La extinción de los dinosaurios es la más conocida, pues borró, con excepción de las cucarachas, lo que hubo sobre la faz de la tierra.

Otra mítica teoría explica que las personas han vivido múltiples existencias, y que no nos desviviremos hasta completar todas. Si ya fuiste albañil, en la otra posiblemente seas el ingeniero, si alumno, en la próxima serás el maestro que te reprueba. Hoy en día están de moda los seres humanoides que vienen del futuro, en expedientes desclasificados de la Nasa, que según esto vienen a reparar sus errores y reponer sus desgastados genes ; y ahí en las redes encuentra usted la entrevista a uno de ellos ¿ Mas, cómo creer en eso?

No podría quedarse atrás el diluvio universal que según la Biblia cristiana exterminó a miles de pecadores y salvó a la familia de Noe y a los animales que cupieron en una gran arca construida con la magia divina. Y pasaron los años hasta la fecha, y según la iglesia y los psicólogos nunca nos compusimos.

Hoy día ha vuelto a surgir el tema del receteo universal y aseguran que hubo otro mundo que llamaron Atlántida que quedó bajo el mar y otro más reciente llamada Tartalia cuyos adelantos tecnológicos superaban a los contemporáneos. En ambas mitologías hay algo de verdad escondida e inexcrutable. El miedo. La anciedad y el estrés, que hace que todo viaje a otra velocidad y nos precipitemos al vacío sin detenernos a pensar. Tenía razón Kalimán: Serenidad y paciencia Solín, mucha paciencia.

La realidad es que quienes controlan el mundo mundial manejan la agenda climática y son capaces de hacer que una nube llueva inyectando una nube, en contra de la naturaleza o para favorecerla. La agenda que abarca todos los espacios de la vida sobre la tierra nos amenaza con la apocalíptica bomba atómica. La agenda 20- 30 es otra cosa, creo.

La inquietud o duda cabe en saber si este receteo sería el fin de las cucarachas, luego del fracaso del Raid en aerosol cuya publicidad anunciaba que se verían caer. Pues luego de una jeta se levantan.

HASTA PRONTO