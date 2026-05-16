Emiten aviso epidemiológico para estar atentos ante casos de hantavirus en crucero

En el caso de Altamira, la mira estaría puesta en el puerto del municipio.

Por Benigno Solís

Expreso – La Razón

Ante los casos de Hantavirus registrados en un crucero, se emitió un aviso epidemiológico para estar atentos a la migración de personas en puertos y aeropuertos.

Carlos Arturo Juárez del Ángel, director del distrito de salud para el bienestar número 12 en Altamira, precisó que el aviso fue emitido por la dirección general de epidemiología y la dirección de epidemiología del estado de Tamaulipas.

En el caso de Altamira, la mira estaría puesta en el puerto del municipio.

«El aviso es para todas las áreas de epidemiología del sector salud, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex y Secretaría de Salud para estar atentos sobre el monitoreo de la migración de algunas personas en puertos y aeropuertos, coordinados con el área de Sanidad Internacional y también con el área de Coepris que vigilan principalmente la entrada y la salida de personas que vengan de algún punto importante de tránsito donde se han presentado algunos casos de Hantavirus», detalló.

Señaló que hasta el momento no se tiene un riesgo importante en la zona, dado que las condiciones del Hantavirus son muy complejas para transmitirse de persona a persona.

«Debemos de estar atentos en nuestro distrito en el puerto de Altamira con la entrada y salida de grandes buques que traen muchas personas prácticamente de todo el mundo», mencionó.

Están coordinados el área de Epidemiología y de Sanidad Internacional para la detección oportuna de casos sospechosos.