Fuerte choque entre dos camionetas dejó a un adulto mayor lesionado

El fuerte encontronazo se registró la noche de este sábado en el cruce que forman la avenida Álvaro Obregón y la calle República de Chile en Ciudad Madero

Por. Mario Prieto

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Proyectada contra la pared de una lavandería terminó una camioneta tipo pick-up, al ser impactada en un costado por otra unidad en la que viajaba como acompañante un adulto mayor que resultó con algunas lesiones.

El fuerte encontronazo se registró la noche de este sábado en el cruce que forman la avenida Álvaro Obregón y la calle República de Chile en Ciudad Madero, lugar al que se movilizaron elementos de la base Voluntarios Zona Sur para auxiliar al afectado.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, una camioneta Chevrolet color gris con placas de Tamaulipas tipo SUV, impactó en el costado derecho a una camioneta doble cabina color rojo, que debido al golpe salió proyectada sobre la pared de la lavandería.

Los brigadistas le brindaron atención al adulto mayor que presentaba lesión en la frente y sufrió crisis hipertensiva, mientras que elementos de tránsito se movilizaron para tomar conocimiento de los hechos y proceder a deslindar responsabilidades.