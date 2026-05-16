Gobernador llama a ciudadanía a cuidar espacios deportivos y evitar vandalismo

El mandatario estatal encabezó la ceremonia acompañado por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, así como funcionarios estatales y municipales.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya exhortó a la ciudadanía a involucrarse en el cuidado de los espacios públicos y deportivos para evitar actos de vandalismo, durante la entrega de la rehabilitación del campo sintético Alejandro “Tranvía” Díaz, realizada este sábado en la colonia Enrique Cárdenas, en la zona norte de Tampico.

El mandatario estatal encabezó la ceremonia acompañado por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, así como funcionarios estatales y municipales.

Durante su mensaje, Villarreal Anaya señaló que la recuperación y rehabilitación de espacios deportivos requiere también del respaldo de la sociedad para conservarlos en buenas condiciones y garantizar su aprovechamiento por niñas, niños y adolescentes.

“Es muy importante que el gobierno no puede solo, necesita una sociedad participativa. Aquí está este esfuerzo, esta coordinación y están presentes estas más de 100 canchas que se han rehabilitado en todo el estado. Pero, ¿quién las tiene que cuidar? La sociedad, es de ustedes, de los vecinos que tienen que cuidar que no las vandalicen, que no sea un centro donde vengan a tirar basura o se generen situaciones que no son propicias para que nuestras niñas y niños tengan oportunidad de desarrollarse”

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González en Tamaulipas y el director del Instituto del Deporte en el Estado, Manuel Virués Lozano.

El gobernador se refirió además a la estrategia del denominado Mundial Social, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a promover la integración social y el desarrollo de la infancia y juventud a través del deporte.

“Es una forma también de que nos integremos como humanos y semejantes, sobre todo nuestras niñas, niños y adolescentes, que son lo más importante para nosotros. Con todo el trabajo que realizamos día con día queremos entregarles una mejor sociedad»

Villarreal Anaya insistió en la necesidad de sumar esfuerzos entre los gobiernos estatal y municipales, así como con la iniciativa privada, para fortalecer la convivencia y prevenir problemáticas sociales mediante actividades deportivas.

Como parte del acto, el mandatario reconoció a 15 integrantes de la selección estatal de futbol que representarán a Tamaulipas en una competencia nacional.

Asimismo, agradeció el respaldo del promotor deportivo Jaime Martínez y del artista Dariel Viezca Martínez, responsable de los murales colocados en espacios deportivos rehabilitados.

La cancha entregada lleva el nombre de Alejandro “Tranvía” Díaz, en reconocimiento a su trayectoria vinculada al deporte en la región.