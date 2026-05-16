Importante obra sanitaria registra 80 por ciento de avance en el norte de Tampico

En este sentido, se lleva a cabo la reposición de un colector sanitario de 24 pulgadas, con una extensión de 150 metros lineales, en la calle 5 entre H e I

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones impulsadas a través del programa PRODDER, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico continúan avanzando en la reposición de infraestructura sanitaria para fortalecer el servicio en distintos sectores de la ciudad.

En este sentido, se lleva a cabo la reposición de un colector sanitario de 24 pulgadas, con una extensión de 150 metros lineales, en la calle 5 entre H e I, en la colonia Enrique Cárdenas González, ubicada al norte de Tampico.

Actualmente, la obra presenta un avance del 80 por ciento. Como parte de los trabajos más recientes, ya se realizó la reposición del pavimento en la calle 5 entre H e I, y se continúa con labores en la caja colectora para concluir esta importante acción.

Una vez finalizados los trabajos, se mejorará de manera significativa el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario, al reducir riesgos de fugas y colapsos, además de favorecer una conducción más eficiente de las aguas residuales. Esto se traducirá en mejores condiciones de salubridad, cuidado del entorno y mayor calidad de vida para las familias del sector.

Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento de Tampico y COMAPA SUR, enfocado en consolidar una infraestructura hidráulica más eficiente y en mejores condiciones para la población.