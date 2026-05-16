Mujeres periodistas de Victoria se capacitan en inteligencia artificial y derechos digitales

Este sábado, la Red de Periodistas con Visión de Género Victoria, realizó el curso “IA, Ley y Periodismo”, un espacio de formación en inteligencia artificial, derechos digitales, ciberseguridad y verificación de información para mujeres periodistas

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.— La Red de Periodistas con Visión de Género, Victoria, realizó este sábado el curso “IA, Ley y Periodismo: Capacitación Legal Digital para Mujeres Periodistas”, un espacio de formación orientado a fortalecer las herramientas digitales, legales y éticas de comunicadoras frente a los retos que implica el uso de la inteligencia artificial en el ejercicio periodístico.

La capacitación fue impartida por Grecia Mariana Navarro García, CEO de Click & Law, conferencista, especialista en protección de datos, privacidad y derecho tecnológico, además de colaboradora del Periódico Expreso.

Durante el curso, mujeres periodistas de distintos medios y áreas de comunicación participaron en sesiones sobre inteligencia artificial, derechos digitales, verificación de información, protección de datos personales y seguridad digital.

En el mensaje de bienvenida, la coordinadora de la Red, Daniela Plata Flores, destacó la importancia de generar espacios de actualización profesional para mujeres periodistas en un contexto donde la tecnología transforma aceleradamente la producción y circulación de información.

“Lo que aprendamos hoy sobre inteligencia artificial y derecho digital no es solo conocimiento técnico. Es protección, es herramienta, es saber cómo movernos en entornos que muchas veces no fueron pensados para nosotras”, expresó.

Asimismo, reconoció la participación de las periodistas y comunicadoras presentes, quienes comparten el compromiso de ejercer un periodismo con perspectiva de género y responsabilidad ética frente al uso de nuevas tecnologías.

Uno de los temas centrales del curso fue el análisis de las llamadas “alucinaciones” de la inteligencia artificial, fenómeno mediante el cual algunas plataformas pueden generar información falsa o inexacta con apariencia de veracidad. La ponente enfatizó la importancia de verificar fuentes, corroborar documentos oficiales y aplicar procesos de fact-checking antes de publicar información generada o asistida por herramientas de IA.

La capacitación incluyó además contenidos de ciberseguridad básica y los riesgos digitales más comunes para periodistas y medios de comunicación, entre ellos ataques de phishing, smishing, vishing, malware, spyware y ransomware.

Las participantes revisaron ejemplos de mensajes fraudulentos enviados mediante SMS o aplicaciones de mensajería, así como prácticas utilizadas para obtener información personal, acceder a dispositivos o comprometer archivos y comunicaciones.

También se analizaron los principales riesgos legales en el entorno digital, entre ellos la protección de datos personales, los derechos de autor en contenidos generados con inteligencia artificial y las implicaciones del uso indebido de imágenes, audios o videos manipulados mediante tecnologías digitales.

Las participantes reflexionaron además sobre el impacto de la desinformación digital y la creciente necesidad de contar con marcos legislativos que regulen el uso de la inteligencia artificial y garanticen la protección de los derechos digitales, y la privacidad en entornos digitales.

Asimismo, se abordó la importancia de mantener criterios éticos en el uso de herramientas tecnológicas dentro de las redacciones y de fortalecer la alfabetización digital como parte de la formación profesional de periodistas y comunicadoras.

La Red de Periodistas con Visión de Género, Victoria, señaló que este tipo de actividades forman parte de sus esfuerzos para fortalecer la profesionalización, la alfabetización tecnológica, la seguridad digital y las redes de apoyo entre mujeres periodistas en Tamaulipas.