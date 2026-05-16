Nacen las primeras crías de tortuga lora en Playa Miramar

La mayor concentración de nidos se ubica en las playas del sur del estado.

Por Óscar Figueroa

Expreso – La Razón

Las primeras crías de tortuga lora de la temporada 2026 nacieron en Playa Miramar.

El hecho marca el inicio del periodo de liberaciones en Ciudad Madero, como parte del programa de protección y monitoreo de esta especie.

El vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco informó sobre estos nacimientos en el litoral, donde el personal técnico vigila los corrales de incubación.

La mayor concentración de nidos se ubica en las playas del sur del estado. El campamento de Altamira registra 816 nidos con un total de 71,978 huevos bajo resguardo.

Por su parte, la playa de Ciudad Madero cuenta con 503 nidos que suman 45,675 huevos protegidos.

A nivel estatal, el reporte con corte al 10 de mayo indica la protección de 2,476 nidos y un total de 222,508 huevos en seis campamentos.

Con estos primeros nacimientos en Miramar, las autoridades prevén la salida masiva y escalonada de más ejemplares hacia el mar en las próximas semanas