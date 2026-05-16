Por Trump, España se volvió un puerto seguro para América Latina: Diego Luna

Luna ha sido crítico de la política migratoria estadounidense.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZON

La narrativa de odio y las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump cerraron la puerta de Estados Unidos y convirtieron a España en “un puerto seguro para los migrantes de América Latina”, afirmó Diego Luna durante la presentación de su película Ceniza en la boca en el Festival de Cannes.

Luna, que participa en la sección de Proyecciones Especiales del festival, señaló en entrevista que cada vez más latinoamericanos miran a Europa porque “la salida hacia Estados Unidos ya no es posible”. El actor explicó que el filme, basado en la novela homónima de Brenda Navarro, cuenta la historia de Lucila, quien se reencuentra en Madrid con su madre tras emigrar huyendo de la violencia en México.

“Las políticas migratorias de Donald Trump y la violencia y la narrativa de odio han hecho que América Latina mire a Europa”, declaró el director mexicano. Para Luna, el cine debe abordar los problemas reales: “Yo sí creo en eso y lo voy a seguir haciendo, sin duda”.

España, el nuevo destino

El director sostuvo que la migración a Europa es un fenómeno del que “hablamos poco en México”, pero que España “en particular se ha vuelto un puerto seguro para los migrantes de América Latina”. La cinta explora tanto la experiencia de quienes se van como la de quienes reciben, a través de dos personajes opuestos: una empleadora que contrata a Lucila para cuidar a su bebé y una anciana que la trata como nieta.

“Nadie deja su lugar de origen si no es porque no hay otra opción ¿no? Y esta película de lo que habla es de los que se van, pero también habla de los que reciben”, dijo Luna. El cineasta busca que el espectador se pregunte “quiénes somos cuando recibimos” y “por qué no somos la mejor versión de nosotros mismos”.

Contexto migratorio

Luna ha sido crítico de la política migratoria estadounidense. En junio de 2025, durante un monólogo en Jimmy Kimmel Live, recibió una ovación tras defender a trabajadores indocumentados y calificar de “injusta” la política de Trump. “Hoy mucha gente se siente perseguida. Demasiadas personas viven con miedo de llevar a sus hijos a la escuela”, dijo entonces.

Ceniza en la boca tuvo una gala en Cannes la noche del martes con la presencia de Alfonso Cuarón y Gael García Bernal entre los asistentes. Luna aclaró que “ninguna película puede pretender hablar de la migración de América Latina” en su conjunto, pero sí puede hacerlo desde una historia particular.

“La migración es un hecho y está pasando a nivel global. Es un reto que tienen todas las comunidades”, concluyó.